Operaio morto sul lavoro, indagini per omicidio colposo

Arezzo, 6 marzo 2025 – Proseguono le indagini sulla morte sul lavoro di Alessandro Guerra, 54enne di Verghereto in provincia di Forli Cesena travolto da un muletto mentre stava lavorando in un cantiere per il ripristino di un muro di contenimento nel centro di Arezzo. Questa mattina si è svolto l'accertamento sul corpo disposto dalla procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento ancora contro ignoti ed è stato sequestrato il mezzo dal quale sarebbe caduto l'operaio per poi esserne travolto.

Per ora è tutto nelle mani del servizio di prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In base alla prima ricostruzione dei fatti, sembra che l'uomo fosse intento a lavorare ad un marciapiede e stesse manovrando un muletto, dal quale sarebbe stato sbalzato fuori e poi travolto o comunque sarebbe caduto, procurandosi un violento trauma cranico. Sul fronte sindacale Cgil, Cisl e Uil sottolineano che "la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità anche per imprese e istituzioni".

I tre segretari provinciali, Alessandro Tracchi, Mauro Cerofolini e Cesare Farinelli, chiedono che torni ad essere applicato il protocollo che aveva dato vita ad una commissione in prefettura composta da imprenditori, sindacati, organi di prevenzione, vigilanza e controllo. "Inoltre - aggiungono - vorremmo che le norme sui subappalti fossero radicalmente riviste per escludere forme selvagge di passaggi di lavoro".