Le Misericordie a Bibbiena. Esercitazione antincendio con centinaia di volontari

di Sonia Fardelli

Il Casentino alle porte della stagione estiva si prepara a difendere i suoi tanti boschi. Oggi a si terrà "Fire Squad 2025", l’esercitazione antincendio boschivo che porterà nella vallata centinaia di volontari delle Misericordie da tutta la Toscana. Il Comune sta inoltre creando una squadra di volontari per l’antincendio boschivo che opererà in tutta la vallata. Quella di oggi sarà una giornata di formazione e simulazione operativa antincendio organizzata dall’Unità Operativa Aib dell’Area Emergenze delle Misericordie della Toscana. Il programma prevede simulazioni in ambiente boschivo, montaggio vasche, tecniche di eli cooperazione, test di coordinamento e pronto intervento. "Un bel momento di condivisione e di simulazioni – dice l’assessore all’ambiente Daniele Bronchi – dove metteremo a frutto anche il corso di 20 ore fatto per diventare operatore di antincendio boschivo riconosciuto dalla Regione Toscana e dedicato alle Misericordie che abbiamo voluto fortemente come amministrazione. Sono rimasto molto soddisfatto di questo percorso che ha reso merito ad un’organizzazione che dalla Regione Toscana è stata curata nel tempo anche nelle sue declinazioni territoriali fino ad arrivare a esempi virtuosi come l’antincendio boschivo del Casentino. L’obiettivo è quello di creare una squadra di volontariato AIB di Misericordia che oltre ad aumentare il potenziale difensivo dagli incendi, darebbe a tutto il sistema un notevole valore aggiunto dato dalla presenza di personale anche addestrato all’emergenza sanitaria in scenari dove i rischi sulla sicurezza di tutti gli operatori sono alti".

E oggi diventerà, per un giorno, il centro nevralgico delle Misericordie della Toscana. La volontà è di favorire l’acquisizione di nuove competenze e nuove consapevolezze per essere pronti ad affrontare le sfide del presente e del futuro. L’evento proporrà tecniche, simulazioni, coordinamento sul campo e scenari di rischio con attività in ambiente boschivo e in scenari realistici per essere pronti ad affrontare i rischi di incendi della stagione estiva. L’obiettivo sarà di mettere alla prova la prontezza e la sinergia operativa dei volontari per allenare la risposta alle emergenze, creare sinergie con gli altri enti del sistema Aib regionale. "Questa esercitazione permetterà di sviluppare sempre più un servizio che la Misericordia ha attivato da tempo per essere responsabili e tutori del nostro territorio" dice Gabriele Conticini, governatore della Misericordia.