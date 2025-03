Tragedia sul lavoro, operaio muore cadendo dentro il cantiere

Arezzo, 5 marzo 2025 – Tragedia ad Arezzo nella mattina di mercoledì 5 marzo. Un uomo di 55 anni è morto cadendo dall’alto all’interno di un cantiere edile. Sono stati i colleghi a dare l’allarme. Non si sa al momento cosa possa aver provocato la tragedia, se un giramento di testa o un piede messo in fallo.

L’uomo sarebbe caduto dal muletto su cui stava lavorando, battendo la testa. L’allarme da parte dei compagni di lavoro è stato immediato. In via Buozzi, dove appunto è accaduto l’incidente, sono arrivati il 118 con l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il luogo in cui l'operaio è morto. L'uomo è caduto dall'alto e ogni tentativo di rianimazione è stato vano (Foto Cristini)

L’operaio era in condizioni gravissime e ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Per l’uomo non si è potuto che constatare il decesso. Profondo lo choc dei colleghi. Adesso si cerca di capire cosa è accaduto. Per questo è intervenuto anche il personale della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.