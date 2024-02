Esce per una passeggiata e viene trovato morto nella notte

Arezzo, 4 febbraio 2024 – Dramma nella frazione di Le Poggiola ad Arezzo. Un uomo di circa 58 anni che era uscito di casa per una passeggiata è stato ritrovato morto.

Tutto è accaduto nella notte, quando i carabinieri hanno ricevuto la denuncia di scompara dell’uomo. In base alle informazioni ricevute dai militari, l’uomo era uscito di casa per una passeggiata, ma dopo alcune ore non aveva fatto ritorno. Per questo è stata lanciata la denuncia di scomparsa.

Si sono subito attivati anche i vigili del fuoco intervenuti con una squadra e personale predisposto per la ricerca di persone scomparse, muniti di droni con termocamere per le ricerche notturne e altre tecnologie per rintracciare i telefoni cellulari.

Dopo alcune ore di ricerca il corpo dell’uomo disperso è stato ritrovato dal personale dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 che ha constatato il decesso dell'uomo.