Morto in moto il giorno di Pasqua. Il dolore per la scomparsa di Alessio. Attesa per il giorno dei funerali

Dovrebbe arrivare oggi, già questo mattina, il nulla osta da parte del magistrato per la restituzione della salma di Alessio Bencivenga alla famiglia. Nelle scorse ore è stato eseguito un accertamento esterno nell’obitorio dell’ospedale San Donato di Arezzo, dove il 47enne era stato portato domenica, in seguito al terribile schianto in via delle Casce, nel comune di Civitella.

Bencivenga era ospite di alcuni parenti quando uno di loro gli ha mostrato la moto acquistata di recente.

Alessio - stando ad una prima ricostruzione - avrebbe chiesto di provarla e si sarebbe quindi diretto verso Spoiano, da qui percorrendo la statale 73 in direzione Tegoleto fino ad arrivare appunto all’incrocio che immette su via delle Casce. Pochi metri dopo lo svincolo ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando. Un impatto violento, una carambola che fatto finire la corsa della moto sulla sede stradale, mentre Alessio sarebbe andato a sbattere contro un palo della luce situato a pochi metri dalla carreggiata, su uno dei campi che corrono paralleli a quella arteria. A dare l’allarme attorno alle 14, un automobilista di passaggio che ha notato la moto in mezzo alla strada e il corpo adagiato ai margini.

Immediato l’arrivo dei soccorsi - automedica e ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino - ma per Alessio Bencivenga non c’era ormai più nulla da fare. Ai carabinieri è spettato il compito di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto accaduto, mentre la notizia ha colto di sorpresa la famiglia e gli amici.

Alessio, era un operaio edile che lavorava nell’azienda di famiglia, che abita a San Luciano, una zona a poca distanza da Alberoro. Nelle prossime ore con la restituzione della salma alla famiglia sarà possibile fissare anche i funerali che con molta probabilità si terranno nella chiesa di San Marco, nel cuore del centro abitato di Alberoro. L’ultima occasione per gli amici e i tanti conoscenti di salutare Alessio, scomparso a soli 47 anni nella domenica di Pasqua.