Morto a 19 anni dopo un intervento per dimagrire. La vertà dell’autopsia: le ipotesi

Arezzo, 4 maggio 2024 – Si è svolta ieri l’autopsia sul corpo di Filippo C., il giovane di 19 anni morto dopo otto giorni da un intervento di riduzione dello stomaco svolto al Centro Chirurgico Toscano.

Già nelle prossime ore si potrebbe venire a conoscenza di elementi importanti per ricostruire l’accaduto. Ma serviranno una trentina di giorni per fare chiarezza definitiva sulle cause della morte su cui la procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine.

In attesa dei risultati dell’autopsia la Balduina, il suo quartiere a nord di Roma, lo ricorda. Oltre 200 ragazzi si sono riuniti per festeggiare l’amico che non c’è più. Si sono dati appuntamento per aspettare insieme la mezzanotte e fare gli auguri "fin lassù". Filippo è morto pochi giorni prima del ventesimo compleanno.

Gli amici si sono incontrati a piazzale Socrate, in quella piazza del quartiere dove il giovane viveva insieme ai genitori che, distrutti dal dolore, preferiscono restare in silenzio. Gli amici, invece, hanno deciso di salutarlo a modo loro. Vestiti con abiti scuri, hanno atteso la mezzanotte con gli occhi rivolti al cielo nel piazzale che si è riempito di palloncini. Decine e decine bianchi, azzurri e blu appesi alla ringhiera della piazza insieme a un grande striscione con su scritto "Tanti auguri fin lassù Filippo".

Chi conosceva Filippo ancora non si capacita di come sia stato possibile che il loro amico sia morto a un passo dal sogno: perdere quei chili di troppo . I suoi genitori lo avevano accompagnato ad Arezzo per l’intervento di bypass gastrico.

Distrutti non solo gli amici di una vita, ma anche quelli del calcio che sui social hanno voluto ricordare Filippo pubblicando un post sul profilo dell’Atletico Roma Nord. Una carrellata di immagini e filmati, che si susseguono accompagnate dalla canzone "Ovunque sarai" di Irama. "Oggi salutiamo un amico e un fratello. Lo abbiamo fatto come a lui sarebbe piaciuto. Questa vittoria è tutta tua".

"Filippo – scrivono ancora – era un ragazzo del gruppo squadra, sempre presente alle partite dell’Atletico".

È per questo che i ragazzi della sua squadra di calcio gli hanno dedicato la vittoria 2-1 contro la squadra La Salle. Tre punti celebrati fra le lacrime e indossando tutti quanti una maglia con su scritto "Ciao Coi". Così chiamavano Filippo gli amici di Roma.

