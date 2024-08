Addio alla signora dell’antiquariato. Si è spenta a 98 anni Alma Bardi

Arezzo, 23 agosto 2024 - Se ne è andata a 98 anni Alma Bardi, la signora dell’antiquariato aretino, la prima donna antiquaria in città. Rimasta vedova giovanissima con un figlio da crescere, dovendo imparare un mestiere scelse quello che più amava: l’antiquariato. “Mi ha salvato la vita” ripeteva sempre. Per i suoi primi 40 anni di carriera, nel 2007, era stata premiata in Piazza Grande dall’Associazione Fiera Antiquaria di Arezzo e dalla Fima, la Federazione italiana mercanti d’arte. Là, nella sua Piazza Grande dove aprì la prima galleria nell’ex negozio del padre Aldo Bardi che aveva inventato una catena di supermercati ad Arezzo, là dove è nata la Fiera Antiquaria che lei ha visto nascere insieme con Ivan Bruschi. E di Bruschi infatti si è sempre dichiarata allieva, imparando una professionalità che l’ha portata ad esporre nelle più prestigiose mostre mercato nazionali come Palazzo Strozzi a Firenze, Cortona, Assisi, con i suoi gioielli deco, le maioliche, gli argenti e i mobili antichi.

Il 4 ottobre del 1968, quattro mesi dopo la prima edizione dell’Antiquaria, Alma Bardi aprì infatti il suo primo negozio in Piazza: “i miei primi clienti sono stati quelli che mi mandava Ivan” ricordava con riconoscenza. Il trasloco in Corso Italia dove sono passati personaggi famosi come il principe Aga Khan Karim o l’industriale Merloni. Vittima di due rapine con sequestro di persona ha comunque continuato a lavorare fino all’addio al commercio nel maggio del 2007 con una festa in Piazza Grande, là dove tutto era cominciato. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa di San Bernardo ad Arezzo. Al figlio Claudio Nucci, alla nuora Cinzia Tanganelli e a tutta la famiglia le condoglianze della nostra redazione.