Morta a Vitiano, l’appello dei genitori: "Vogliamo giustizia per Federica"

Federica Canneti deceduta nell'incidente di Vitiano

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 9 marzo 2023 – Il senso della comunità nei giorni del dolore che non passerà mai, è nelle parole di due genitori lacerati dalla perdita di Federica Canneti, 22 anni, vittima di un incidente stradale a Vitiano, cinque mesi fa, sulla strada regionale 71. "La comunità castiglionese ci è stata molto vicina, a partire dalle istituzioni che ci hanno aiutato in quei giorni terribili ma anche persone, amici e conoscenti che hanno dato vita a varie iniziative", dicono con un filo di voce Rosanna e Marcello, i volti segnati da una sofferenza profonda. C’è un’inchiesta per omicidio stradale che dovrà chiarire come e perché in quel maledetto giorno di ottobre l’auto sulla quale Federica viaggiava insieme ad alcuni amici, al volante c’era un 23enne, si è schiantata in una tragica carambola sull’asfalto. Cè una perizia, disposta dalla procura, in base alla quale è stata ricostruita la velocità con cui procedeva la macchina in un venerdì sera aretino, nel tragitto da Castiglion Fiorentino ad Arezzo. Secondo la perizia, la macchina viaggiava a 136 km orari, oltre il doppio rispetto al limite consentito nel centro abitato. Una nuova ferita, che porta la famiglia di Federica a proiettarsi in avanti, riflettendo sulle...