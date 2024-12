Moonlight festival: chiusura con Christmas Edition e libro sulla Giostra del Saracino

Torna un nuovo appuntamento con il Moonlight festival, la rassegna letteraria di Confesercenti che chiude il calendario del 2024 con lo speciale Christmas Edition.

Oggi alle 17 nella sala sezione soci Arezzo di Coop Arezzo di Centro*Arezzo Coop.fi in viale Giovanni Amendola è in programma la presentazione del volume “Dai nonno raccontaci una storia. La Giostra del Saracino raccontata ai bambini”. Un libro fantastico scritto da Alessandro Boncompagni e illustrato dalle bambine Letizia e Ginevra Bindi.

I proventi dell’iniziativa saranno interamente devoluti alla Fondazione Meyer di Firenze. "Concludiamo la terza edizione di Arezzo Moonlight Festival” spiega la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi “con la presentazione del volume dedicato alla Giostra del Saracino. Abbiamo voluto terminare con un’iniziativa che raccoglie in un unico appuntamento la passione per la scrittura, l’amore per la rievocazione storica aretina e la beneficenza.

Quest’anno Arezzo Moonlight festival ha spaziato da piazza Grande alle vallate facendo tappa a San Giovanni Valdarno, Anghiari Castiglion Fiorentino e Bibbiena ed entrando anche all’interno del museo d’arte medievale e moderna. Adesso saremo al centro commerciale Centro*Arezzo Coop.fi in una giornata di shopping con un’iniziativa utile anche a raccogliere fondi per la Meyer".