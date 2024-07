Moonlight da Campiello. C’è Zannoni ad Anghiari

di Claudio Roselli

ANGHIARI

Prosegue in Valtiberina il "Moonlight Festival on tour" con un personaggio di prim’ordine. Stasera ad Anghiari – alle ore 21 – Bernardo Zannoni, il massimo esponente della letteratura italiana del momento, salirà sul palco di piazza Mameli per l’incontro letterario condotto da Gabriele Marconcini e da Gabriele Grazi. Durante i Mercoledì di Anghiari, l’autore vincitore del premio Campiello presenterà i volumi "25" e "I miei stupidi intenti".

"Il Moonlight – puntualizzano la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi e la responsabile di Confesercenti Valtiberina, Chiara Cascianini – dopo il debutto a San Giovanni Valdarno si sposta in Valtiberina. La seconda tappa del tour arriva ad Anghiari in occasione dei tradizionali mercoledì all’insegna di shopping, musica e buona gastronomia e rappresenta un interessante evento nell’evento riservato ai lettori che potranno incontrare al chiaro di luna il noto e apprezzato scrittore".

Tappa quindi nel paese di Baldaccio per l’iniziativa organizzata da Confesercenti e Feltrinelli, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Provincia di Arezzo e dei Comuni di Arezzo, Anghiari, Bibbiena, Castiglion Fiorentino e San Giovanni Valdarno con la collaborazione della Fraternita dei Laici, della Fondazione Arezzo Intour, di Discover Arezzo, della Fondazione Guido d’Arezzo, di Vetrina Toscana e grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan, di Sara Assicurazioni, Centro Arezzo Coop-Fi. Marino fa Mercato con il sostegno del ristorante L’Indigeno e dell’azienda Ellevi. "L’amministrazione comunale – commenta il sindaco del Comune di Anghiari Alessandro Polcri – accoglie con grande entusiasmo l’iniziativa letteraria e culturale di Confesercenti. Condividiamo la finalità del Moonlight festival on tour e ci piace anche la scelta dell’autore che presenterà il suo libro ad Anghiari nella certezza che susciterà attenzione e attrarrà molti giovani. Ospitare quindi una tappa del festival letterario di Confesercenti durante i Mercoledì di Anghiari, una manifestazione che raccoglie famiglie e giovani è l’occasione per dedicare uno spazio riservato e dedicato ai libri, alla lettura e alla cultura. L’auspicio è che sia l’inizio di una serie di appuntamenti".