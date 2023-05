Montevarchi. Tumulazione nei cimiteri solo di mattina. Il Sindaco. “Non c’è personale”

Arezzo, 19 maggio 2023 – “I servizi cimiteriali di tumulazione, inumazione e traslazione sono svolti solo la mattina perchè non c’è personale che possa coprire anche le ore pomeridiane”. Il sindaco di Montevarchi ha così risposto all’interrogazione e alle sollecitazioni che sono arrivate, in questi giorni, dal gruppo consiliare Impegno Comune. Dopo aver ricordato che si tratta di una sospensione momentanea del servizio pomeridiano, Chiassai Martini ha sottolineato che il problema è tuttora presente, nonostante siano stati assunti nell’ultimo anno due nuovi operai proprio per il servizio cimiteriale. “Negli ultimi mesi, alcuni operai hanno presentato prescrizioni mediche per limitazioni al carico di lavoro che comprende anche le tumulazioni al cimitero, quindi è venuto meno il personale che garantisce il servizio, nonostante le assunzioni – ha aggiunto – Non è possibile ricorrere agli straordinari come soluzione perché non sono obbligatori, sono una libera e legittima volontà dei dipendenti. Quindi non possono essere il mezzo per garantire un servizio ordinario. Si sono verificati casi di emergenza, in cui siamo stati costretti ad utilizzare la reperibilità, che non può certo essere una soluzione, ma è una misura che deve essere usata per fronteggiare interventi urgenti legati alla salvaguardia della pubblica incolumità secondo le finalità per cui è stata istituita e non per i servizi ordinari”.

" E’ bene precisare inoltre – ha concluso il sindaco – che la riorganizzazione del servizio cimiteriale va incontro ad un periodo estivo in cui le operazioni di tumulazione si svolgono di consuetudine in orario mattutino, evitando le ore più calde, ed abbiamo allungato le ore di servizio, in attesa di nuove assunzioni possibili che possano riportare ad effettuare il servizio anche nel pomeriggio”. Nel suo intervento in consiglio comunale, la consigliera di Impegno Comune Cristina Rossi aveva sollevato la questione, annunciando che dal 1 giugno prossimo, a Montevarchi, i servizi relativi alla tumulazione, inumazione e traslazione nei cimiteri comunali saranno svolti dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e non più al pomeriggio. Una disposizione arrivata dal sindaco, con una specifica ordinanza che ha sollevato le critiche del gruppo di opposizione. La vicenda ha avuto un seguito, con la risposta dell’amministrazione comunale.