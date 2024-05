Montevarchi. Tante iniziative collaterali in occasione del Paleofest

Arezzo, 24 maggio 2024 – A Montevarchi il prossimo week end di terrà il "Paleofest", ricco di incontri di approfondimento scientific. Protagonisti l’Accademia del Poggio e il Museo Paleontologico ma anche iniziative, spettacoli ed esperienze che coinvolgeranno il centro storico. Tra i vari eventi, “storie in caverna”, letture animate in Biblioteca comunale sabato mattina; la “PaleoCaccia”, caccia al tesoro per i negozi del centro il pomeriggio; l’area educazione e musei allestita per tutta la giornata di domenica 26 in piazza Varchi con attività e laboratori di archeologia sperimentale e lo spettacolo “Cromosauro”, animazione itinerante per le vie del centro. Varie le iniziative collaterali. Domenica 26 maggio, torna il Mercato di via dei Musei lungo via Isidoro del Lungo e via Poggio Bracciolini, dove gli appassionati del settore (e non solo) potranno trovare numerosi oggetti di antiquariato, modernariato e collezionismo. Si potrà curiosare tra i tanti banchini di hobbisti e di prodotti particolari quali libri, cartoline, oggettistica varia e tanto altro. Visitabili anche due importanti mostre inaugurate nelle scorse settimane. In palazzo del Podestà prosegue l’esposizione “Colore dentro” dell’artista montevarchina Paola Cioncolini. Quaranta opere in cui il protagonista assoluto è il colore e le emozioni che ne derivano. Orari di apertura: venerdì 16-20, sabato e domenica: 10-13/16-20. Ancora visitabile a Villa Masini la mostra dei foulard di Vincenzo Nasuto “Sciarpe del centenario” realizzati per celebrare i 100 anni dello storico edificio montevarchino. L’esposizione è aperta al pubblico nella Limonaia di Villa Masini il sabato in orario 15-19 e domenica ore 10-12 con ingresso gratuito.