Montevarchi ritrova Conti e Picchi. L’incrocio tra ex e la spinta di Livi

È già vigilia del ritorno in campo per il Montevarchi che alle 15 di domani affronterà allo stadio Brilli Peri il Terranuova Traiana. Non si può definire il derby classico del Valdarno che, lo dice la storia, è tra Montevarchi e Sangiovannese – ma nella gara giocata in anticipo e valida per il settimo turno di campionato i motivi d’interesse non mancheranno. A cominciare dalla presenza dei numerosi ex sui due fronti in campo e di dirigenti legati nel tempo all’una e all’altra società. Presentando l’incontro in chiave rossoblù, il primo pensiero del presidente aquilotto Angelo Livi è per il presidentissimo biancorosso Mauro Vannelli e per Luciano Morbidelli, già consigliere nel club montevarchino: "Li rivedrò entrambi con piacere – esordisce – e ci abbracceremo prima e dopo la partita, augurandoci di assistere a uno spettacolo di livello".

Livi è consapevole della qualità degli ospiti, anche se ha piena fiducia nelle possibilità di Martinelli e compagni: "Affronteremo un avversario in ottima salute e una squadra composta da giocatori insieme da tanti anni e che, di conseguenza, si conoscono a memoria. Sarà un test impegnativo e, tuttavia, vedo i nostri ragazzi in crescita e di sicuro faranno di tutto per onorare al meglio l’impegno e sfruttare il fattore campo. Dovremo ripartire dal primo tempo di Seravezza, interpretato con qualità e mostrando un gioco di valore assoluto, cercando di mantenere alta l’asticella dell’attenzione per far emergere in maniera compiuta le qualità tecniche del gruppo a disposizione del tecnico".

Nel complesso, secondo il presidente rossoblù, il Montevarchi sta crescendo e, in un percorso mirato ad esprimere a dovere le potenzialità dell’organico, il confronto con i terranuovesi sarà una tappa importante. All’appuntamento i padroni di casa dovrebbero presentarsi quasi al completo (da valutare le condizioni di Vecchi, uscito per infortunio a Seravezza) con i recuperi del portiere Conti, che ha scontato i tre turni di squalifica, e del centrocampista Picchi, fermato dall’influenza in Lucchesia. Difficile, allora, azzardare previsioni sullo schieramento iniziale, vista l’abbondanza di scelte a disposizione dell’allenatore pisano ma a grandi linee la formazione di partenza non si discosterà da quella di partenza a Seravezza.

Dal bollettino del giudice sportivo non sono giunte brutte notizie per i rossoblù valdarnesi. Solo il fantasista Orlandi, ammonito domenica passata, è andato in diffida e dovrà guardarsi dal cartellino giallo in vista della trasferta infrasettimanale del 23 ottobre a Livorno. Prevista, infine, nonostante un sabato per molti lavorativo, una mobilitazione confortante dei tifosi aquilotti.