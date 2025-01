Montevarchi. Rifiuti. Al via il sistema degli “Ecopunti”

Arezzo, 17 gennaio 2025 – Novità importanti a Montevarchi sul fronte della raccolta dei rifiuti: Dal 1° gennaio 2025 è entrato in funzione il sistema degli “ecopunti” che si potranno accumulare, sia conferendo i rifiuti al Centro di raccolta di Levanella che partecipando all 'ecoscambio online, la piattaforma che permetterà il riutilizzo dei beni ancora in buone condizioni. La raccolta degli “ecopunti” consentirà ai cittadini di ottenere una scontistica del 20% sulla parte variabile della Tari, con 150 punti e fino al 30% con 200 punti, calcolata sulla bolletta successiva all'anno in cui è avvenuto il conferimento. Un focus sull'argomento è stato fatto dal presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini e dal sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini.

"Mi preme anzitutto ricordare il traguardo storico del 66% di raccolta differenziata raggiunto da questa Amministrazione – afferma il Sindaco - considerando che nel 2016, anno del nostro insediamento, la percentuale era drammaticamente al di sotto del 40%, il dato peggiore di tutto il territorio Un risultato dovuto a progettualità e scelte più virtuose prese in questi anni per promuovere il corretto conferimento dei rifiuti e la tutela dell'ambiente Con gli ecopunti proseguiamo in questa direzione, portando il cittadino ad essere virtuoso secondo il principio di chi più differenzia, più risparmia. Oggi conferendo al nostro centro di raccolta, muniti di codice fiscale o di codice di utenza tari, è possibile accumulare punti calcolati in base alla tipologia di rifiuto, il peso e il numero dei componenti del nucleo. familiare, per un risparmio nella bolletta del prossimo anno”.

"Alcuni rifiuti, hanno un punteggio già preassegnato senza pesatura, come materassi 40 punti, divano 30, lavastoviglie/lavatrice/forno 50. Non solo, il cittadino potrà accumulare punti anche tramite l’ecoscambio attraverso la piattaforma sul sito di Sei Toscana, alla pagina dedicata al Comune di Montevarchi. I cittadini residenti nel comune, previa registrazione, potranno caricare la foto e i dettagli del bene di cui intendono disfarsi, consultare e fare richiesta di un oggetto già presente nel database (accessori per l’infanzia e giochi, attrezzature sportive, mobilio e oggettistica per la casa). Cliccando il pulsante 'Mi interessa' presente nella pagina di ogni oggetto, entreranno in contatto la persona che ha messo a disposizione il bene e quella interessata per definire le tempistiche e le modalità di ritiro. Sei Toscana monitorerà lo scambio per avere conferma che sia andato a buon fine”.

"Ogni scambio vale 20 punti, suddivisi equamente tra chi mette a disposizione il bene e chi lo acquisisce. Ogni utenza tari con l’ecoscambio potrà accumulare fino a 50 punti da sommarsi agli ecopunti del centro di raccolta. Queste rappresentano buone pratiche di conferimento dei rifiuti che portano un beneficio ai cittadini attenti e responsabili, ma anche alla comunità e all’ambiente” “Attraverso il riuso, gli oggetti in buono stato possono tornare utili e contribuire alla riduzione dei rifiuti da smaltire, accrescendo così una cultura basata sui principi della tutela e del rispetto per l’ambiente – ha dichiarato il Presidente di Sei Toscana Fabbrini –. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel quadro dell’economia circolare, un modello di produzione e consumo che prevede il riutilizzo, la riparazione, il riciclo e la rigenerazione dei materiali e dei prodotti esistenti il più a lungo possibile. Un plauso a Montevarchi che si propone di diventare un esempio virtuoso in questo campo, dimostrando come l’adozione di pratiche sostenibili possa portare benefici sia ambientali che economici”. Si ricorda che il Centro di raccolta di Levanella è aperto tutti i lunedì e giovedì dalle 13:30 alle 18:30; martedì e venerdì dalle 8 alle 13; sabato dalle 8 alle 14 e la domenica 8:30 alle 12:30.Le informazioni sugli ecopunti sono consultabili anche sul sito internet del Comune di Montevarchi.