Montevarchi, Ponte Bailey. In estate sarà completato

Arezzo, 25 giugno 2024 – I lavori per la sostituzione dell'ex ponte Bailey nel quartiere del Pestello a Montevarchi hanno raggiunto un punto di svolta significativo. Nei giorni scorsi è arrivato il nuovo impalcato che sarà installato sulle sponde già ricostruite, segnando un passo fondamentale verso il completamento del progetto. Il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, ha annunciato con soddisfazione che il montaggio del nuovo impalcato è previsto per l' inizio di luglio . "Le operazioni del cantiere hanno comportato mesi di lavoro che hanno avuto anche un notevole impatto sulla città. Ci sono state fasi complesse, abbiamo dovuto coordinarci con Rfi per bloccare il passaggio dei treni, in particolare nel momento dello smontaggio, ma ora contiamo di procedere senza ulteriori intoppi fino alla fine del nuovo montaggio".

La nuova struttura in ferro sostituirà l'ex ponte Bailey, situato tra la rotatoria del Pestello e piazza Garibaldi a Montevarchi. Questo intervento rappresenta un ulteriore avanzamento per il cantiere, fornendo una soluzione definitiva al ponte “provvisiorio” che dal lontano 2006 fungeva da collegamento provvisorio tra la Ginestra e via della Sugherella a Montevarchi. L'obiettivo dichiarato è quello di completare il montaggio del nuovo impalcato entro il mese di luglio, restituendo così alla città una infrastruttura stabile e moderna. Il Sindaco Chiassai ha voluto ringraziare i cittadini per la loro pazienza e collaborazione durante questi mesi di lavori, esprimendo fiducia nel fatto che l'intervento porterà benefici duraturi alla comunità di Montevarchi. Il nuovo nome? Verrà svelato nel giorno dell'inaugurazione.