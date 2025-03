Montevarchi. Nomine di Brandi. L’assessore Bucciarelli replica al Pd

Arezzo, 04 marzo 2025 – "Ribadisco l'assoluta trasparenza del percorso che ha portato alla nomina di Claudia Brandi a capo delle Farmacie Comunali". L'assessore Cristina Bucciarelli ha replicato alle accuse del Partito Democratico di Montevarchi, uscite allo scoperto dopo l'ingresso in giunta, ufficializzato ieri, di Giacomo Brandi, fratello dell'attuale amministratore unico di Af Montevarchi Spa. Il Pd ha parlato di opportunità politiche, chiedendo delucidazioni anche sulla nomina di Claudia Brandi. "Voglio innanzitutto ricordare che il nuovo amministratore unico dell'azienda farmaceutica era a capo del collegio dei sindaci revisori e come aveva già fatto Francesco Maria Grasso, ovvero l'amministrazione Pd precedente alla nostra, c'è stata una convergenza su colui, in questo caso stata colei, che era precedentemente il presidente del collegio dei sindaci revisori, nello specifico Claudia Brandi, in quanto miglior conoscitore delle dinamiche societarie e aziendali".

"Quando purtroppo, per motivi di salute, si è dovuto dimettere dal ruolo di amministratore unico il dottor Alberto Cristofani - ha aggiunto Bucciarelli - non abbiamo fatto altro, in assoluta trasparenza, che aprire una manifestazione di interesse aperta a chiunque volesse candidarsi al ruolo. Tra queste candidatura c'era anche Brandi, che nel frattempo si era già dimessa dalla presidente del collegio dei sindaci revisori". Bucciarelli ha poi ricordato che la sua nomina è passata anche dalla conferenza dei capigruppo, che deve esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante. "In quella sede l'amministrazione comunale di Montevarchi ha fatto presente che Claudia Brandi era la più adatta per poter ricoprire quel ruolo, in quanto era stata presidente del collegio dei sindaci revisori e quindi conoscitrice della società. Anche perché si andava a fare un cambio in corsa e in urgenza. Siamo quindi assolutamente soddisfatti e convinti della scelta - ha proseguito l'assessore - e ribadisco che è stata fatta in assoluta trasparenza, scegliendo la professionalità della dottoressa Brandi. L'altro candidato era già amministratore di altre società pubbliche e ci sembrava troppo plurinominato per poter accedere anche a questa carica”.

"C'è quindi piena fiducia nel nuovo amministratore unico delle Farmacie Comunali e non ci pentiamo assolutamente della decisione adottata. Per quanto riguarda la nomina ad assessore di Giacomo Brandi - ha concluso Cristina Bucciarelli - voglio ricordare che il suo percorso politico è iniziato nel 2021, quando si è candidato come capolista nella lista Silvia Sindaco. Per cui, anche qui, siamo in assoluta trasparenza. E' stato presidente della commissione bilancio, vice presidente del consiglio comunale e oggi approda in giunta in virtù di un equilibrio che noi abbiamo deciso di darci all'interno dell'amministrazione o nelle massime cariche istituzionali, ovvero un nominato per ogni gruppo consiliare".