Montevarchi, Lelli non si fida della Fezzanese

di Giustino Bonci

MONTEVARCHI

Il Montevarchi cerca l’allungo in casa nell’incontro, un inedito assoluto, con i "verdi" della Fezzanese. Decisi ad allungare la striscia positiva che in tre giornate ha fruttato 7 punti, gli aquilotti sono stati catechizzati a dovere durante la settimana sull’importanza di una sfida solo sulla carta alla loro portata. Affrontare, del resto, l’ultima in classifica, una squadra che in 12 giornate ha racimolato solo una vittoria e un pareggio e viene da 7 sconfitte di fila, potrebbe far sembrare l’impegno una passeggiata. Nico Lelli, che oggi torna in panchina dopo la squalifica, ha raccomandato invece ai suoi ragazzi di mantenere la massima concentrazione e, per inciso, Sesti e soci sono consapevoli del peso specifico della posta in palio. Vincere con i liguri consentirebbe all’Aquila di raggiungere quota 20 punti, soglia psicologica importante, tenuto conto che dopo la gara odierna ne mancheranno altre quattro al giro di boa del campionato. Massima determinazione, quindi, di fronte ad un avversario che non ha certo mollato e che, anzi, ha ribadito alla vigilia, nelle dichiarazioni della dirigenza, di voler risalire la china partendo proprio dalla trasferta in Valdarno. Quali saranno allora le scelte del tecnico dei rossoblù per disinnescare le velleità degli ospiti? Di sicuro andranno nella direzione della continuità, nel senso che lo schieramento di partenza non sarà molto diverso da quello mandato in campo in avvio con Follonica Gavorrano e Foligno. Solo nell’immediata vigilia del fischio d’inizio, tuttavia, Lelli deciderà se utilizzare in contemporanea Priore e Carcani o riproporre solo il primo come riferimento offensivo avanzato con il supporto di Orlandi e Boncompagni. E’ chiaro, per inciso, che un assetto con il doppio centravanti implicherebbe un centrocampista in meno. In difesa, inoltre, è certo il rientro di Damiano Franco che, al pari del mister, era squalificato domenica scorsa. Ieri, infine, gli Juniores Nazionali hanno pareggiato 1–1 nel derby giocato fuori casa con la Sangiovannese.

Così in campo (ore 14.30)

MONTEVARCHI (4-3-3): Testoni; Artini, Franco, Martinelli, Ciofi; Saltalamacchia, Sesti, Picchi; Boncompagni, Priore, Orlandi. All. Lelli.

FEZZANESE (4-5-1): Pucci; Salvetti, Selimi, D’Alessandro, Gianmarresi; Masi, Loffredo, Mariotti, Nicolini, Bruccini; Lunghi.

All. Ruvo.

Arbitro: Carrisi di Padova.