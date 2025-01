Montevarchi. La Giornata della Memoria sarà celebrata al cimitero del capoluogo

Arezzo, 23 gennaio 2025 – Montevarchi celebra la Giornata della Memoria con un evento in programma lunedì 27 gennaio, alle ore 11.00, presso il Cimitero del capoluogo. Si terrà infatti la solenne cerimonia commemorativa con la deposizione di una corona di alloro al “Monumento ai Caduti Senza Croce”. Alla ricorrenza sarà presente il Sindaco Silvia Chiassai Martini insieme alle autorità civili, militari e religiose e alle associazioni combattentistiche e d’Arma. Nel basamento del monumento, realizzato nel 2005, anno in cui le Nazioni Unite istituirono la “Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto”, è collocata la terra proveniente dal campo di concentramento di Dachau, dalla foiba di Basovizza, dalle steppe della Russia, la sabbia di El Alamein, acqua del Piave e del mare. Ogni anno, l’Amministrazione comunale ricorda con una cerimonia simbolica il sacrificio delle tante vittime in quei luoghi, di coloro che persero la vita nella Seconda Guerra Mondiale a causa di ingiustizie, violenza e persecuzioni, delle vittime di genocidio.

Il 27 gennaio del 1945 i cancelli di Auschwitz, il più grande campo di concentramento mai costruito dal regime nazista, furono abbattuti dai soldati sovietici della 60°Armata rossa. La liberazione dei superstiti e le loro testimonianze rivelarono al mondo l’orrore dell’Olocausto. L’obiettivo dell’iniziativa commemorativa è di “conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere".