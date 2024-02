Montevarchi ko nel derby. Calori rischia l’esonero

Montevarchi

MONTEVARCHI (4-4-2): Dainelli; Lischi, Francalanci, Cellai, Lucatuorto; Boncompagni (28’ p.t. Ciofi), Muscas (37’ s.t. Borgarello), Pardera (39’ p.t. Bontempi), Boiga (16’ s.t. Keqi); Priore, Rufini. All. Calori.

FIGLINE (4-4-2): Pagnini; Dema, Sabatini (32’ s.t. Banchelli), Ficini, Simonti; Zhupa (24’ s.t. Costantini), Torrini, Sesti, Cavaciocchi (12’ s.t. Saccardi); Bruni, Diarra (37’s.t. Malpaganti). All. Tronconi.

Arbitro: Santinelli di Bergamo (Tinelli-Monelli) Reti: 4’ p.t. Diarra; 35’ p.t. Francalanci; 27’ s.t. Simonti.

Note: ammoniti Muscas, Sesti, Sabatini, Cavaciocchi, Lucatuorto, Banchelli, Simonti. Espulso al 29’ s.t. Bontempi.

MONTEVARCHI – "Il Figline ci ha mangiati". Nel commento amaro di Simone Calori, arrabbiato nero a fine gara, è racchiuso tutto il senso della sconfitta choc subita dal Montevarchi nel derby con il Figline. Un risultato, il 2-1 a favore dei gialloblù, figlio soprattutto della prova peggiore dell’Aquila dall’inizio del suo torneo. Una prestazione incolore che pesa come un macigno: Lischi e compagni sono in zona playout, superati di due punti dal Sansepolcro e acciuffati dalla Sangiovannese. Inspiegabile, la metamorfosi dei rossoblù, contestati dai tifosi alla fine. Sempre secondi sul pallone, gli aquilotti già al 4’ devono inseguire. Di Diarra il vantaggio figlinese. Non c’è traccia della reazione dei padroni di casa che, anzi, al 27’ rischiano di capitolare ancora. Si stampa sulla traversa la conclusione di Zhupa. Oltre la mezzora il Montevarchi finalmente si scuote e pareggia di testa con Francalanci, servito dall’ex Rufini. Il pari pare un segnale di riscossa e dopo il riposo, in effetti, proprio Rufini sfiora dalla distanza il sorpasso. E’ un fuoco di paglia, perché a metà frazione Simonti segna il gol partita. Piove sul bagnato per il team di Calori, la cui posizione non è certo salda.

Giustino Bonci