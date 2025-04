Montevarchi investe 474 mila euro per la sicurezza antincendio nelle scuole

Il Comune di Montevarchi investe sulla sicurezza in sei dei suoi principali plessi scolastici all’interno del territorio. Un passo, questo, che sarà possibile grazie al Documento di Indirizzo alla Progettazione, denominato DIP, che è stato recentemente approvato dall’amministrazione comunale. L’intervento, del valore complessivo di 474 mila euro, rientra nel piano di manutenzione straordinaria previsto dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e ha l’obiettivo di garantire strutture scolastiche più sicure e conformi alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi. Lavori importanti per le scuole di Montevarchi e per i ragazzi che varcano ogni giorno la porta per andare a seguire le lezioni.

I lavori di adeguamento coinvolgeranno sei edifici distribuiti tra Montevarchi e Levane come la Scuola dell’infanzia e primaria "Isidoro del Lungo" la Scuola dell’infanzia "Il Giglio", la Scuola primaria "Leonardo da Vinci" e Scuola secondaria di primo grado "R. Magiotti" (Montevarchi) e la Scuola dell’infanzia "Fratelli Grimm" e Scuola primaria "Giuseppe Mazzini" (Levane). Tutti i lavori saranno realizzati in linea con i requisiti normativi previsti dalle varie leggi in materia che regolano le misure di sicurezza antincendio per gli edifici scolastici.

Per garantire il rispetto di queste disposizioni, il Comune ha affidato la progettazione a professionisti specializzati nel settore della prevenzione incendi. Assieme all’approvazione del DIP, l’amministrazione guidata da Silvia Chiassai Martini ha anche dato il via alla fase successiva, che prevede la redazione del progetto esecutivo. Questo documento sarà inserito nella gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, definendo in dettaglio le specifiche tecniche e operative dell’intervento.

A coordinare tutti i lavori sarà il Responsabile Unico del Progetto (RUP), individuato nel Dirigente del 3° Settore – Lavori Pubblici e Ambiente, che avrà il compito di monitorare tutte le fasi dell’adeguamento fino alla sua completa realizzazione. L’adeguamento antincendio dei sei plessi scolastici rappresenta un investimento strategico per Montevarchi, che punta a migliorare la qualità delle strutture scolastiche con il principale obiettivo di garantire la massima sicurezza per studenti, insegnanti e personale scolastico. Ambienti, insomma, più sicuri, moderni e idonei all’apprendimento e alla crescita delle nuove generazioni.