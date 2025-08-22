Montevarchi. Gioco del Pozzo. Al via la prevendita dei biglietti

Arezzo, 22 agosto 2025 – L’edizione 2025 del Gioco del Pozzo è in programma per il weekend di sabato 6 e domenica 7 settembre. Una due giorni attesa e partecipata, che animerà la città con le semifinali e la finalissima dello storico evento. I biglietti per assistere alle gare sono già disponibili. È possibile acquistarli online sulla piattaforma discoverarezzo.ticka.it oppure recarsi di persona presso l’Urp, all’interno dell’Urban Center di via dei Mille n. 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. In alternativa, nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 17.30, è possibile rivolgersi all’Ufficio Promozione del Territorio, situato al primo piano del Palazzo Comunale. Il costo dei biglietti è di 10 euro sia per le semifinali di sabato 6 settembre che per la finale e la finalissima di domenica 7 settembre. La piattaforma online permette di consultare la pianta delle tribune, suddivise in quattro settori contrassegnati dai colori delle diverse tifoserie. È previsto anche un settore neutro, riservato agli spettatori che non si identificano con nessuna delle contrade in gara. Si ricorda che i biglietti sono nominativi: al momento dell’acquisto è necessario inserire i dati personali di ogni partecipante, che al momento dell’ingresso dovrà esibire un documento d’identità valido