Abbazia di Soffena. Bilancio positivo per le aperture straordinarie

Arezzo, 22 agosto 2025 – Successo per le aperture straordinarie dell’Abbazia di Soffena nel mese di agosto. Grazie all’accordo di valorizzazione recentemente sottoscritto, il monumento nazionale ha registrato 130 visitatori dall’inizio del mese, di cui 81 solo nel weekend di Ferragosto, tra turisti stranieri, valdarnesi e cittadini del territorio. Le visite sono state organizzate dall’Associazione Auser, dall’Associazione per la Badia di Soffena e dall’Assessore alla Cultura Antonella Grassi, in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei Nazionali della Toscana del MiC.

“Siamo molto soddisfatti – commentano il Sindaco Rossi e l’Assessore – e ringraziamo la Direzione Regionale e la dott.ssa Maria Gatto. La collaborazione istituzionale è fondamentale per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale”. Le aperture straordinarie proseguono fino a fine mese. Giovedì 28 agosto, alle 21:15, è in programma il concerto “Dalla preghiera al sogno. Un viaggio nel tempo dal sacro barocco al sogno romantico”, con Martina Iandelli alla voce e Lorenzo Bianchi al pianoforte.