Mobilitazione Municipale, Carlettini: “Piena disponibilità dal Comune a lavorare insieme per trovare soluzioni”

Arezzo, 21 agosto 2025 – “In merito alle forme di mobilitazione annunciate dalle rappresentanze sindacali della Polizia Municipale, desidero sottolineare – ancora una volta – la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a lavorare insieme per trovare soluzioni condivise” così l’assessore Giovanna Carlettini.

“Un impegno che non solo è stato ribadito più volte negli incontri ufficiali, ma che è tuttora confermato e in corso, con la volontà concreta di andare incontro alle esigenze rappresentate dai lavoratori e dai loro sindacati.

Proprio per questo motivo non posso nascondere una certa sorpresa per una presa di posizione così secca, soprattutto alla luce del clima di dialogo e della collaborazione che gli stessi vertici sindacali, anche in tempi recentissimi, avevano pubblicamente riconosciuto come positivo e costruttivo nei confronti dell’Amministrazione.

Rinnoviamo quindi il nostro appello al confronto, nella convinzione che soltanto attraverso il dialogo e il senso di responsabilità condiviso si possano garantire, da un lato, il giusto riconoscimento delle esigenze del personale e, dall’altro, la piena riuscita degli eventi che rappresentano un patrimonio prezioso per la città di Arezzo.”