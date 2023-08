Montevarchi e Sangiovannese. Due pareggi nelle ultime amichevoli. I prossimi impegni

Arezzo, 07 agosto 2023 – Inizia una nuova settimana di lavoro per la Sangiovannese, che si appresta a giocare altre due amichevoli. Mercoledì alle 18 al Fedini contro il Prato e domenica, in notturna, alle 20:30, a Pontassieve contro i locali di Marco Brachi che militano in Eccellenza. Poi, due giorni di riposo per consentire ai ragazzi di trascorrere in libertà il Ferragosto. A quel punto ci si proietterà verso la prima gara ufficiale di Coppa Italia, in programma il 20 agosto. Nel frattempo mister Bencivenni ha commentato l'amichevole di sabato scorso con il Foiano, sottolineando i forti carichi di lavoro dei giorni precedenti che hanno influito sul rendimento della squadra." Sono contento di alcune situazioni, meno di altre ma tutto sommato soprattutto nella fase difensiva non ho visto grandi sbavature. Nella manovra della palla c’è ancora da lavorare, nel secondo tempo però ho visto già qualcosa di buono. Sono sicuro che già dalla prossima partita con il Prato di mercoledì cominceremo a vedere qualcosa di migliore sotto questo punto di vista ma la strada è quella giusta perché vedo nei ragazzi tanta concentrazione e voglia di applicare tutti i miei concetti", ha detto nel dopo gara al collega Massimo Bagiardi. Con il Foiano, nel secondo tempo, è sceso in campo anche il 2005 in prova Di Rienzo sul cui futuro verrà presa a ore una decisione.

Comincia ad acquisire consistenza il nuovo Montevarchi, costretto dalla rivoluzione totale dell’organico a stringere i tempi per diventare un gruppo capace di rispondere alle sfide dell’imminente serie D. Ieri pomeriggio l’Aquila ha pareggiato 1-1 con il Follonica Gavorrano di Marco Masi, il tecnico che da ragazzo condivise con il presidente montevarchino Angelo Livi e con Beppe Dossena l’esperienza nelle giovanili del Torino. A fissare il risultato, allo stadio Maccari di Chianciano, un botta e risposta nel finale del secondo tempo. Maremmani avanti al 69’ con Antonino Pino, su assist dell’ex di turno Bobo Regoli e valdarnesi a segno a due minuti dallo scadere con il sigillo del difensore Leo Francalanci, prelevato dallo Scandicci e all’esordio dopo essere stato tenuto a riposo precauzionale in settimana nel test con la Pianese. Già nella frazione i ragazzi di Simone Calori, nonostante le assenze di Jukic, Nannini e Serra, hanno retto bene il confronto costruendo anche delle trame di gioco discrete e cercando l’intesa tra i reparti. Le due formazioni sono andate, tuttavia, al riposo sullo 0-0. Nella ripresa classica rotazione totale degli effettivi e molti giovanissimi in campo sui due fronti. Al 69’ i grossetani hanno rotto l’equilibrio con l’attaccante classe 2002 liberato sotto misura da Regoli ma la reazione aquilotta ha prodotto l’incornata di Francalanci, abile a trovare il pertugio giusto a fil di palo. Da segnalare, nel contesto di una prestazione complessiva dei rossoblù con più luci che ombre, le prestazioni di alcuni dei giovanissimi del vivaio, a cominciare da Andrea Casagni, uno dei superstiti della Primavera 4 giunta ai playoff nazionali. Proprio dagli under l’allenatore Simone Calori (nella foto) si attendeva un salto di qualità, dopo la strigliata nei loro confronti per la prova non brillante con gli amiatini. Prima di Ferragosto, intanto, l’Aquila giocherà finalmente al Brilli Peri, dopo le due uscite nella cittadina termale, ospitando la Baldaccio Bruni alle 16,30.