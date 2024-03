Montevarchi. Domani entrerà in funzione la Ruota Panoramica

Arezzo, 21 marzo 2024 – Domani al via, a Montevarchi, le iniziative organizzate nel periodo pasquale, tra cui la Ruota Panoramica della famiglia Lupetti, che sarà attiva fino al giorno di Pasquetta. La "Luminosa" questo è il nome della Ruota è alta 22 metri ed è tutta illuminata da led colorati. Sarà inaugurata questo venerdì alle 17. In concomitanza con questa attrazione, il centro commerciale naturale" Vie di Montevarchi", composto dalle quattro categorie economiche e coordinato da Confcommercio, ha organizzato per sabato 23 marzo "Giocolando" In via Roma, dalle ore 16,00 alle ore 19,00, grazie alla collaborazione con la Cooperativa Marameo, ci saranno laboratori di inglese: poi, dalle ore 16 alle ore 17, "Easter On the Road", e dalle 17 alle 19 laboratori manuali, l'albero della Pasqua ed una Pasqua ad Arte. I laboratori sono rivolti ai bambini a partire dai 3 anni. Presente anche il truccabimbi.

Il 24 Marzo, Domenica delle Palme, dalle ore 10 alle ore 19 in via Roma si svolgerà invece Il “Mercatino della Primavera”, con hobbisti, solidarietà e golosità. I negozi del centro storico saranno aperti in orario pomeridiano con le nuove collezioni e proposte primavera/estate 2024. Insomma, sarà un fine settimana., come hanno ricordato gli organizzatori, da trascorrere...in giro a Montevarchi...!! "Vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale, gli uffici che si sono adoperati, e i main sponsor la Banca del Valdarno e Losiflores", hanno aggiunto.