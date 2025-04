Montevarchi, cliniche mobili per prevenire il tumore al seno

Arezzo, 3 aprile 2025 – Montevarchi si colora di rosa per accogliere l’iniziativa "Salute in Comune", un progetto che porta cliniche mobili sul territorio per offrire visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.

L’evento si terrà sabato 5 aprile a partire dalle 9,30 in Piazza Benedetto Varchi. Grazie all'impegno dell’amministrazione locale e alla collaborazione con enti e associazioni del settore, le donne potranno sottoporsi gratuitamente a visite senologiche ed esami di secondo livello, fondamentali per una diagnosi precoce della malattia.

Il progetto "Salute in Comune" è stato avviato nel luglio 2023 con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione femminile sull'importanza della prevenzione oncologica e favorire l’accesso ai controlli medici, soprattutto per coloro che hanno difficoltà a usufruire dei servizi sanitari tradizionali.

L’iniziativa si rivolge in particolare alle donne di età compresa tra i 20 e i 44 anni, fascia che non rientra nei programmi di screening ordinari. "Salute in Comune" è un progetto che nasce dall’impegno congiunto di amministrazioni locali, realtà associative e aziende del settore sanitario.

Tra i promotori vi è il "Comitato Progetti Sociali ETS", un ente non profit che si occupa di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale. Il sostegno delle istituzioni e delle aziende ha permesso la realizzazione di questa iniziativa, che ha già toccato numerose città italiane e che si inserisce nell’ambito della campagna di prevenzione "La prevenzione è vita".

Un’occasione importante per sensibilizzare le donne su un tema di grande rilevanza e offrire strumenti concreti per tutelare la propria salute. Una delle particolarità di questa edizione di "Salute in Comune" è il coinvolgimento attivo delle attività economiche e imprenditoriali del territorio, che hanno sostenuto l’iniziativa.

L’organizzazione è stata curata dal Comitato Progetti Sociali ETS, realtà che coordina attività benefiche con l’aiuto di imprenditori e cittadini sensibili al tema della prevenzione. Oltre alle visite mediche gratuite, la campagna prevede un’ampia diffusione informativa, con l’invio di circa mezzo milione di e-mail alle famiglie e alle imprese del territorio.

L’iniziativa ha ricevuto il plauso delle autorità locali e governative, che riconoscono il valore sociale e sanitario del progetto.