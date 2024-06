Montevarchi, appartamenti a fuoco: i 'piromani' sono tre minorenni

Montevarchi (Arezzo), 29 giugno 2024 - Tre minorenni sono stati denunciati perché ritenuti responsabili degli incendi di due appartamenti a Levane, nel comune di Montevarchi, in provincia di Arezzo. Gli incendi sono avvenuti all'inizio di giugno. Sono subito partite le ricerche da parte delle forze nell'ordine per risalire alle cause esatte dei roghi e per risalire ai responsabili. Indagando la sezione di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Arezzo e i carabinieri hanno scoperto che gli incendi erano di natura dolosa, denunciando i tre ragazzi. I tre giovani avrebbero appiccato il fuoco per motivi che dovranno essere chiariti e che sono in corso di accertamento.

Maurizio Costanzo