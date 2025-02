Montevarchi. Annuncio a sorpresa dell’assessore Nocentini. “Lascio a fine mandato”

Arezzo, 27 febbraio 2025 – Una notizia per certi clamorosa, arrivata a seguito delle ultime vicende, tra cui quella del "pane e olio", ma anche dell'infuocato consiglio comunale di ieri, nel corso del quale non sono mancate polemiche anche sul servizio di trasporto pubblico. Ma forse è una decisione che covava da tempo e quanto accaduto negli ultimi giorni è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Fatto sta che, questa mattina, l'assessore Sandra Nocentini, che fa parte della giunta Chiassai a Montevarchi, ha annunciato che la sua esperienza amministrativa si concluderà con la fine del mandato. "Ieri in consiglio comunale sono state chieste le mie dimissioni da parte delle opposizioni - ha scritto l'assessore in un lungo post - Ho riflettuto a lungo su quanto accaduto e sul fatto che non è la prima che ricevo questa richiesta , stranamente solo a me. Mi sono anche chiesta il perché..." Nocentini ha ricordato di non essere stata eletta, ma di essere stata una scelta del sindaco Chiassai Martini. "All’inizio del mio incarico c’erano molti dubbi da parte di tutti sulla mia capacità di esprimere al meglio il ruolo che ero chiamata a ricoprire - ha aggiunto - Vi confesso che anche io pensavo la stessa cosa perché ero completamente estranea alla ruolo pubblico, poi guardavo il sindaco, la sua fiducia in me era così tanta che alla fine mi ha permesso di esprimermi al meglio delle mie possibilità".

"Sono arrivata in un mondo che non mi apparteneva e ho portato con me la mia voglia di aiutare di mettermi al servizio dei miei concittadini che ho sempre sentito essere, insieme al sindaco, i soggetti ai quali dovevo rispetto e tanto impegno - ha aggiunto Sandra Nocentini - C’ho messo tanto cuore e mani e in tutta onestà e non credo di aver fatto male, si poteva fare meglio, tutti si sbaglia ma la buona fede e la passione non sono mai venute meno. Non sarei corretta se però non analizzassi le richieste di dimissioni che più volte mi sono state chieste e capisco anche il senso politico di queste richieste. Però forse a me questo mondo dove da una parte si elegia e dall’altra si chiedono le dimissioni, non mi appartiene. Io sono altro e nonostante non sia ingenua e abbia compreso bene come funziona il mondo della politica non ne voglio fare parte - ha proseguito - Dunque ho preso una decisione, la mia esperienza che era legata al sindaco si esaurirà con il mandato di Silvia Chiassai Martini. Non mi dimetterò come mi è stato chiesto più volte, fino a che avrò la fiducia del sindaco e dei miei colleghi di giunta, anzi mi impegnerò ancora di più perché la bellissima città dove viviamo, i suoi cittadini si meritano tutta la passione possibile. È tuttavia corretto anche dare una risposta alle tante persone che mi chiedono cosa farò dopo. Tornerò a dedicarmi a tempo pieno al mio lavoro alla mia famiglia che ho abbondantemente trascurato.