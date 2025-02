Montevarchi. Al via il Carnevale dei Ragazzi

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Il “Carnevale dei Ragazzi”, una delle tradizioni più amate di Montevarchi, celebra quest'anno il suo 70° anniversario, con un programma che dal 22 febbraio al 4 marzo offrirà momenti di allegria e tradizione. Domenica 23 febbraio, alle ore 14.30, prenderà il via la sfilata dei carri allegorici e del trenino nel centro storico, con stand di cenci e brighelle e le giostre per i più piccoli in piazza Varchi e Vittorio Veneto. Protagonisti saranno i bambini, con maschere, concorsi e tanto divertimento. Tutto il programma è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall'Assessore alla Promozione del Territorio Sandra Nocentini, dal Presidente del Comitato del Carnevale Gherardo Donati, dalla Pro Loco rappresentata da Manuela Corsi e dalla Società Cooperativa Pestello, con Marcello Bossini.

“Una ricorrenza importante per la città, con una festa dedicata soprattutto alle famiglie e ai bambini – afferma il Sindaco - Un Carnevale realizzato grazie alla collaborazione attiva con le Associazioni, in particolare con il Comitato del Carnevale e con la Proloco che è sempre al nostro fianco. La novità di questo anno a cui tengo molto è il concorso “Pinocchio in maschera”, organizzato dalla Società Cooperativa Pestello che si terrà in centro, al Chiostro di Cennano, con la tradizionale premiazione delle mascherine più belle. Non solo, dopo tanti anni, celebriamo anche il Carnevale a Levane Alta in collaborazione con l'Associazione “Io sono Levane”. Un modo per ritornare alle origini, per omaggiare un borgo tra i più belli d'Italia che con i lavori e di ampliamento e la messa in sicurezza della strada realizzata da questa Amministrazione è oggi possibile raggiungere con più facilità. Sarà una festa inedita e diversa nel borgo, senza carri, ma con maschere, animazioni e giochi”

“Domenica 23 febbraio iniziamo con la prima uscita dei cinque carri nel centro storico– prosegue l’Assessore Nocentini - il primo legato alla tradizione di Pinocchio, il secondo è sul tema delle “lacrime di Coccodrillo” che tanto è piaciuto l’anno scorso, poi il carro in musica organizzato dagli allievi dello Studio di danza Caroline, un altro curato dall’Associazione Zorba e ed infine il carro inedito con la storia di Cappuccetto rosso e il lupo realizzato in collaborazione con la Parrocchia di Sant’Andrea Corsini. Sarà presente in maschera anche la nostra Banda Puccini. Una novità è rappresentata anche dalla piazza Varchi addobbata sul tema di Biancaneve e i sette nani. Sabato 1 marzo torna all’Auditorium comunale il concorso di disegno per le scuole e l’annullo filatelico a cura dal Circolo Filatelico e Numismatico Benedetto Varchi, questo anno purtroppo senza il suo storico presidente Franco Storri, recentemente scomparso. Si parte ufficialmente con il programma del Carnevale, sabato 22 febbraio, con il concorso canoro “Pinocchio d’oro” alle Stanze Ulivieri per proseguire fino a martedì 4 marzo”

“Un impegno di due mesi per riallestire i carri e realizzare anche il nuovo che sfilerà in questa edizione - afferma Gherardo Donati – Siamo soddisfatti per la richiesta di partecipazione da parte della Rsa e di tante Associazioni di Montevarchi che rendono il nostro Carnevale ancora più ricco. Saremo presenti in piazza Varchi con dolci e cenci garantendo un sicuro divertimento per grandi e piccini” “Quest’anno – conclude Marcello Bossini - con l’Amministrazione comunale abbiamo collaborato per portare in centro la 36 edizione dello storico concorso “Pinocchio in Machera” per riunire così tutte le manifestazioni legate al Carnevale”