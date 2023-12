Mobilitazione per la tutela di Villa Severi. Oltre 2mila firme per parco e area sportiva

Duemilatrecento firme per la manutenzione del Parco di Villa Severi e contro la privatizzazione dell’area sportiva. Saranno consegnate oggi al sindaco Ghinelli, al presidente della Provincia Polcri, al presidente del Consiglio Comunale e ai capigruppo consiliari. La raccolta firme, promossa in seguito alle dichiarazioni dell’assessore Federico Scapecchi in merito al progetto di messa a bando dell’area sportiva del Parco che ad oggi è invece a libero uso dei cittadini, ha intercettato anche lo scontento dei molti riguardo alle condizioni di manutenzione di spazi verdi e immobili. Dopo un incontro pubblico con gli assessori Scapecchi e Casi, si è tenuto un secondo incontro con i soli rappresentanti del comitato e delle associazioni che hanno sede a Villa Severi con la vicesindaca Tanti e gli stessi assessori. "Nonostante il clima cordiale e la dichiarazione della vicesindaca di togliere dal progetto l’area dello spazio attualmente utilizzato come parcheggio e dell’assessore Casi di provvedere alla manutenzione e al ripristino dei giochi, è apprezzabile il fatto che alcuni lavori di manutenzione del parco siano stati avviati, ma ancora non c’è stata risposta al timore di vedere le aree sportive chiuse al libero utilizzo".