Mister Prada compra l’edicola di San Jacopo L’investimento in un altro luogo-simbolo

Un manager che investe nelle radici che lo legano ad Arezzo. Patrizio Bertelli ha messo a segno un altro colpo nel centro storico. Ha acquistato la storica edicola di piazza San Jacopo da dove è passata buona parte della storia della città e delle relazioni tra personaggi di spicco, professionisti, campioni dello sport e semplici appassionati di lettura. L’edicola di Piero Scartoni nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento nella quotidianità degli aretini. All’edicola di Piero ci si incontrava non solo per acquistare il quotidiano o la rivista specializzata, ma anche per scambiare quattro chiacchiere sugli accadimenti cittadini e nazionali. Ora Piero Scartoni che ha guidato l’edicola dal 1947 con passione e dedizione sa che la sua "creatura" avrà un futuro assicurato.

Bertelli ha già concluso operazioni strategiche di recupero di luoghi e attività che hanno un forte valore simbolico e un legame profondo con la città: dalla Buca di San Francesco, tornata agli antichi splendori, al Caffè dei Costanti, la cui riapertura è prevista per l’autunno. Ora si aggiunge un nuovo investimento che, al di là del business, segnala l’intenzione di custodire una memoria che appartiene a tutti attraverso il recupero di luoghi-simbolo della città. E c’è chi spera che mister Prada non si fermi qui.

LuBi