Miss Italia strega Castiglioni. Alice vince la fascia Granducato: "Evento da ripetere ogni estate"

Il valore della bellezza ha travolto la città di Castiglion Fiorentino, protagonista di una delle tappe delle selezioni di Miss Italia 2024 in cui è stato assegnato il titolo di Miss Granducato. È Alice Belli, vent’anni, di Viareggio, la vincitrice che adesso vola direttamente alle prefinali nazionali del concorso nazionale di bellezza per eccellenza. Quella di venerdì sera in Piazza del Municipio è stata una serata all’insegna delle novità perché per la prima volta Castiglion Fiorentino ha ospitato un appuntamento legato a Miss Italia e perché, per la prima volta, è stato assegnato un titolo regionale satellite che porta la dicitura di Miss Granducato: "Questa fascia non esisteva prima e l’ho voluta proprio per Castiglion Fiorentino. L’ho chiesta specialmente a Patrizia Merigliani dopo che ho avuto la piacevole occasione di conoscere il sindaco e il vicesindaco di questa città. Ho capito fin da subito che il titolo nuovo era speciale e ho voluto portarlo in tutti i modi qua", racconta Alessio Stefanelli, patron dell’Agenzia Syriostar di Montecatini, concessionaria del concorso per la Toscana e figlio dello storico Gerry, venuto a mancare lo scorso anno. Una piazza gremita, quella del Municipio, molti i curiosi, altrettanti gli appassionati. A presentare le ragazze sul palco e condurre l’evento, deliziando con vari momenti di intrattenimento, è stato Raffaello Zanieri. Delle 22 ragazze che hanno sfilato, prima in tenuta sportiva, portando una descrizione di sé e delle proprie passioni, poi in costume, solo sei sono state scelte dalla giuria. Sul podio, oltre ad Alice Belli, Soele Coltelli, 19 anni di Vicarello, Livorno, al secondo posto. Al terzo posto Matilde Gonfiantini, 24 anni di Prato. Quarta Margherita Antonini, 21 anni di Lucca. Quinta in classifica Carolina Cappa, 18 anni di Livorno. Sesta Elisa Calandi, 19 anni, di Firenze. Entusiasta il sindaco Mario Agnelli, il cui auspicio è che diventi un appuntamento fisso: "Questa serata, estremamente piacevole, è stata una grande sorpresa per tutti. Ho notato grande partecipazione, un pubblico variegato fatto di giovani, adulti e famiglie. Credo perciò che questa possa diventare tappa fissa di Miss Italia nelle prossime edizioni". Concorda il vicesindaco Devis Milighetti: "L’estate castiglionese si caratterizza con una nuova iniziativa di caratura nazionale che ci consente di portare il nome della nostra città al di fuori dei confini provinciali. È uno spettacolo vedere questa bellissima piazza accogliere e incorniciare un evento come tale dedicato alla bellezza. Un connubio che mi auguro possa andare avanti in futuro".