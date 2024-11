Misericordia, nuova sede: "Un edificio adeguato: ora serve un’ambulanza"

Taglio del nastro alla nuova sede della Misericordia di San Giovanni, sezione di Cavriglia. Alla presenza di tanti cittadini, del neo governatore della confraternita Massimo Cigolini e delle istituzioni comunali, con in testa il sindaco Leonardo Degli Innocenti o Sanni, si è dato ufficialmente vita a un progetto partito da tempo e che nella giornata di sabato ha visto la sua definitiva partenza tra la soddisfazione non solo dei diretti interessati ma anche dell’intera comunità, che potrà così vantare di un luogo funzionale e che servirà non solo per organizzare i preziosi servizi giornalieri ma anche per poter accogliere, proprio come aggregazione, tutti i volontari che stanno facendo e faranno parte in futuro dell’associazione. "Siamo al culmine di un progetto importantissimo - afferma il neo governatore Massimo Cigoloini - che ci vede partecipi per l’inaugurazione di questa nuova sede che sarà non soltanto operativa ma permetterà di ospitare anche i nostri volontari che nel tempo libero vorranno trascorrere al suo interno alcune ore.

Fino a oggi, diciamo, non esisteva un vero e proprio ambiente dove potevano in maniera tranquilla vivere quotidianamente il nostro lavoro quindi tutto ciò è solo l’inizio di un percorso che ci vedrà nel prossimo anno mettere a frutto altri impegni tra tutti quello dell’arrivo della nuova ambulanza. In questo momento la popolazione sta partecipando con con le offerte, in cantiere poi sempre nel 2025 c’è l’acquisto di un immobile dove potremmo anche ricoverare i nostri mezzi per cui, come è possibile vedere, siamo partiti per sviluppare altri progetti che porteranno la sezione di Cavriglia a crescere sempre di più con l’unico obiettivo di poter essere sempre più vicini alla popolazione e a tutti coloro che ne avranno bisogno".

Massima soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino di Cavriglia, che ha rimarcato l’importanza per tutta la collettività di questa sede nuova sede non mancando, poi, di rivolgere un appello affinché con un piccolo contributo si aiuti la Misericordia a raggiungere quanto di prefissato da tempo: "Parliamo di una realtà straordinaria, ricordo i vari interventi in circostanze emergenziali, dal terremoto alla situazione dell’emergenza pandemica e la nuova sede rappresenta un punto di riferimento importantissimo. Colgo l’occasione per invitare i cittadini che avranno la possibilità, la voglia, e la generosità di fare delle donazioni affinché si arrivi a concludere i vari step che ci siamo prefissati".