Misericordia e protezione cardiologica: "Nuovi strumenti per ogni esigenza"

AREZZOUn nuovo apparato cardiologico portatile Lifepak 15 è stato assegnato in dotazione dalla Centrale di coordinamento sanitario Asl Arezzo alla Misericordia. Lo stesso aggiornamento è stato disposto anche nelle altre associazioni di soccorso, nell’ambito di un piano volto a migliorare l’assistenza al cittadino in situazione critica. Il prezioso strumento è dotato di moderne tecnologie cliniche con molteplici funzioni, quali la massima energia per la defibrillazione, parametri di monitoraggio avanzato. Uno strumento, già presente nelle cinque ambulanze che forniscono emergenza territoriale, (con questa dotazione anche la sesta ora ha il suo Lifepak 15) che va a completare la dotazione delle ambulanze d’emergenza della Confraternita, sia per i servizi istituzionali di emergenza territoriale, sia come dotazione anche per tutte le manifestazioni in cui sia richiesta la presenza di ambulanza con personale formato, iniziando così un percorso, concordato con il direttore del coordinamento sanitario Asl Simone Nocentini. Non solo situazioni critiche, però. "Utilizzeremo il Lifepak non solo sulle emergenze, ma anche in tutte quelle manifestazioni in cui è previsto solo personale Blsd, dal Saracino, alla Città del Natale alle gare all’Equestrian Center, in cui non sia stato richiesto tale dispositivo avanzato" spiega Marco Feri, medico, rettore della Misericordia di Arezzo e responsabile sanitario della Confraternita. "Questo strumento ci permette di inviare immediatamente i dati del paziente alla centrale del 118. A bordo delle nostre ambulanze solo personale qualificato in grado, con lo strumento, di inviare il quadro clinico del paziente" continua Feri.