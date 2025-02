Misericordia. Bartolini resta governatore

Mauro Bartolini (nella foto) è stato eletto per la sesta volta governatore della Confraternita di Misericordia di Badia Tedalda. Lo ha eletto il nuovo magistrato, riunitosi in questi giorni, nel corso della sua prima riunione. Per Bartolini ha inizio così il suo sesto mandato - non consecutivo - alla guida della Misericordia e, come previsto da statuto, rimarrà in carica per quattro anni.

"Il primo ringraziamento va ai confratelli, alle consorelle e ai volontari, che sono il vero polmone della confraternita, in quanto loro portano avanti tutti i servizi prestati, rinunciando al proprio tempo libero e togliendo tempo alle proprie famiglie – dice Bartolini – e un ringraziamento va anche a tutto il collegio per avermi nuovamente confermato. Questo importante riconoscimento del sesto mandato mi fa sentire tutto il peso della responsabilità nel condurre il servizio di soccorso alla popolazione e nello stare sempre di più al passo con i tempi.

Sicuramente, con queste elezioni si è aperta una nuova fase: c’è una Misericordia in buona salute, con un bilancio di attività ben nutrito e siamo consapevoli del fatto che vi sia ancora molto da fare; un’associazione che necessita di essere guidata con attenzione, perché sicuramente devono essere fatti interventi riorganizzativi per affrontare al meglio le future sfide quotidiane e per ottenere delle risposte concrete.

Voglio ricordare che dal 1° gennaio scorso, in alcune ore del mattino è possibile telefonare alla Misericordia per prenotare la propria visita medica senza fare la coda in ambulatorio. Per quanto riguarda il primo soccorso, a breve sarà attivo un servizio h24 e saremo reperibili per sette giorni alla settimana".