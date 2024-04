"Minacciato per la foto ai Porcinai". Donati denuncia il suo aggressore

AREZZO

Stava scattando una foto ai giardini Porcinai ma qualcuno non l’ha presa bene e quindi ha iniziato a formulare minacce. Protagonista suo malgrado della spiacevole situazione è stato il consigliere comunale di Scelgo Arezzo Marco Donati che ieri l’altro si è ritrovato in una situazione alquanto delicata. Donati stava facendo un sopralluogo ai Giardini Porcinai per preparare il presidio che si è svolto ieri per affrontare la situazione in quel parco che per troppe è volte è salito alla ribalta della cronaca per accoltellamenti o episodi di degrado legati al mondo dello spaccio. Donati ad un certo punto ha tirato fuori il cellulare per scattare una fotografia che gli sarebbe servita per realizzare la locandina dell’evento.

A quel punto un uomo distante circa 100 metri da Donati ha iniziato a urlare all’indirizzo del consigliere comunale che in principio non aveva realizzato che l’individuo ce l’avesse con lui fino a quando si è avvicinato ed ha iniziato ad aggredirlo verbalmente. L’uomo pretendeva che Donati gli cedesse il suo cellulare ma il consigliere è stato pacato ed ha affrontato con freddezza la situazione fino a quando, dopo diversi minuti, si è allontanato. La vicenda è poi finita in Questura visto che Donati ha denunciato alla Polizia di Stato quanto è accaduto in una zona calda della città e già al centro di altri episodi di cronaca.

Luca Amodio