Milighetti: "Rivedo la luce" Il vice sindaco torna a casa dopo la brutta caduta in bici

di Luca Amodio

Devis Milighetti (nella foto) è tornato a casa. Dopo due settimane dalla rovinosa caduta in bici, il vice sindaco di Castiglion Fiorentino è stato dimesso dall’ospedale Le Scotte di Siena dove era ricoverato. "Finalmente rivedo la luce e respiro all’aria aperta". Così ha scritto Milighetti sulle sue pagine social in un post pubblicato ieri mattina, dove ha anche ringraziato tutti, amici, colleghi amministratori e cittadini, per la loro vicinanza in questo difficile momento. Tra i tanti interventi anche quello del sindaco di Cortona Luciano Meoni, il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, il presidente di Estra Clima Giovanni Grazzini e l’ex sindaco castiglionese Paolo Brandi. "Desidero ringraziare le numerosissime persone che hanno avuto un messaggio o un pensiero per me e che non mi hanno fatto mai sentire solo in queste due settimane che ho trascorso presso le Scotte di Siena a causa di una rovinosa caduta di bicicletta". Era il 21 agosto, quando Milighetti a bordo della sua bicicletta con la pedalata assistita stava scendendo lungo via Madonna del Rivaio, appena sotto il centro storico del paese. All’improvviso, il vicesindaco della città del Cassero aveva perso il controllo del mezzo a due ruote e si era letteralmente ribaltato proprio all’altezza della chiesa del Rivaio.

L’impatto era stato violentissimo: trauma cranico commotivo e trauma al torace, oltre a varie escoriazioni, questo quanto avevano scritto i medici del policlinico senese. Fortunatamente, l’auto che stava arrivando in direzione opposta era riuscita a fermarsi in tempo: proprio l’uomo al volante aveva avvertito i soccorsi, arrivati sul posto anche con l’elisoccorso Pegaso con cui Milighetti è stato arrivato all’ospedale di Siena in codice giallo. A informare la cittadinanza su quanto accaduto, era stato il sindaco Mario Agnelli, presente sul posto insieme alla polizia municipale che ha condotto i riesci.

"Non è mai semplice rialzarsi, ma non ho mai desiderato, così come ora, tornare operativo", scrive determinato ed energico il vicesindaco che tuttavia avverte che servirà ancora del tempo prima di rimettersi in forma in toto. "Ancora servirà del tempo per tornare pienamente alle mie funzioni ma sono felice di rientrare a casa e alle mie abitudini. A presto!".