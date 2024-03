Migliavacca: ritroviamo l’umanità: "Più attenzione a chi è in difficoltà"

"C’è bisogno di ritrovare l’umanità necessaria per andare a vedere e a conoscere i luoghi della povertà. È questo l’impegno che la Chiesa aretina si è presa: tenere vivi i luoghi dell’aggregazione si diventa comunità".

Il vescovo Andrea Migliavacca ha incontrato la stampa in vista della Settimana Santa e della Pasqua sottolineando qual è il senso di comunità che va ritrovato e aggiungendo i suoi auguri alla diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. "Auguro che sia una Pasqua di pace in tutti quei luoghi colpiti dalle ostilità e che il Papa chiama ‘Terza guerra mondiale a pezzi’, dei pezzi che si stanno via via unendo, purtroppo. Il Risorto porta questo saluto: ‘Pace a voi’. Il mio augurio poi vorrei fosse un augurio di vita, in questo contesto di inverno demografico e dove diminuiscono costantemente le nascite. Che la Pasqua ci aiuti a scoprire la ricchezza e la bellezza della vita".

La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro si appresta a celebrare la Settimana Santa, culmine dell’anno liturgico. Sono numerose le messe presiedute dal vescovo Andrea Migliavacca. Domenica delle Palme e della Passione del Signore, nella basilica di San Domenico alle 10.30 si svolgerà la commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme con una processione fino alla Cattedrale dove poi verrà celebrata la Messa (in diretta su Tsd nel canale 85 e in streaming a www.tsdtv.it/live). Mercoledì Santo, 27 marzo, nella Pieve di Santa Maria alle 21 ci sarà un concerto-meditazione realizzato dalla Cappella Musicale della Cattedrale. Il momento di preghiera alternerà letture a riflessioni del vescovo Andrea Migliavacca, brani di polifonia, a cappella, o con accompagnamento organistico a cura del maestro Eugenio Maria Fagiani.

Il Giovedì Santo alle 10 il vescovo è in Cattedrale per la messa crismale (in diretta su Tsd) e alle 18 per la messa in Coena Domini (in diretta su Tsd); alle 16 il Presule sarà invece al carcere di Arezzo per la messa nella Cena del Signore celebrata insieme ai etenuti, il personale carcerario e i volontari che vi prestano servizio. Il giorno seguente, Venerdì Santo, alle 9 in Duomo ad Arezzo, ci saranno l’ufficio delle letture e le lodi e alle 18 la celebrazione dell’azione liturgica della Passione del Signore. Il Sabato Santo alle 9 in Cattedrale vengono celebrati ufficio delle letture e lodi, mentre la Veglia Pasquale inizierà alle 22.30 (trasmessa in diretta su Tsd). Nel corso della Veglia ci sarà anche il battesimo per un gruppo di otto adulti. Il giorno di Pasqua le celebrazioni presiedute dal vescovo Andrea sono alle 10.30 in Duomo ad Arezzo (in diretta su Tsd) e alle 18 nella Concattedrale di Sansepolcro.

Federico D’Ascoli