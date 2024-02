Micol Flammini chiude "Letture nel borgo winter edition"

A distanza di quasi due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina, nell’ultimo appuntamento di “Letture nel Borgo winter edition”, oggi sabato 3 febbraio alle 17 alla Biblioteca Comunale di Lucignano, verrà trattato uno degli argomenti più drammatici della nostra attualità, quello dei conflitti, con un focus sulla situazione nell’Europa dell’Est. Sarà la giornalista Micol Flammini, introdotta da Alessandro Berrettoni, a portare la sua diretta testimonianza come inviata, per un’analisi geopolitica sul conflitto in Ucraina, provando a tracciarne gli sviluppi. "Un altro ospite straordinario, che qualifica ancor più la rassegna letteraria lucignanese, un’esperienza da riproporre e rafforzare - dichiara il sindaco Roberta Casini. – L’iniziativa ha fatto registrare, anche in questa edizione, un pubblico attento e numeroso. “Letture nel borgo”, grazie ad autori di primo piano, è uno straordinario esempio di come i libri e la cultura in genere siano capaci di coinvolgere ed accrescere, suscitando riflessioni e favorendo approfondimenti sulla stringente e drammatica attualità, in questo caso grazie ad una testimone diretta di eventi bellici a poche ore di aereo dall’Italia e che non possono lasciarci indifferenti".