Michele Rossi ha presentato il suo simbolo

Presentato ufficialmente alla sala consiliare di Castelfranco di Sopra il logo della lista Insieme per Castelfranco Piandiscò, con all’interno i simboli della Lista Civica e del gruppo dei Democratici. Il nuovo progetto politico trasversale guidato da Michele Rossi si caratterizza per essere in netta discontinuità con i dieci anni di amministrazione Cacioli. Rossi, 37 anni, consigliere comunale, è dottore di ricerca in Economia Aziendale e Management all’Università di Pisa e vincitore di una borsa del Cnr. "Non si tratta di una fusione a freddo - hanno spiegato i promotori - bensì di un percorso che i Democratici, la Lista Civica e altri consiglieri hanno portato avanti all’interno del Consiglio comunale con numerose battaglie tra cui l’impegno per il recupero della Badia di Soffena e l’iniziativa per l’acqua pubblica contro la Multiutility, ma anche le posizioni sulla discarica e sullo spreco di risorse della fusione in opere non prioritarie o ingiustificate". Rossi ha ribadito che non sarà l’uomo solo al comando, ma darà spazio al lavoro di squadra, valorizzando capacità e competenze di ciascuna persona che vorrà dare il proprio contributo. "Insieme" si candida ad unire i vari centri del comune unico. "Insieme è sinonimo di uno storico momento di rinnovata coesione sociale, di armonia tra le comunità, soprattutto in quella di Castelfranco, che per decenni ci ha visto divisi umanamente prima ancora che politicamente" hanno precisato. Infine un chiarimento. "La rottura nel Pd non l’abbiamo provocata noi - ha concluso Rossi - ma coloro che hanno negato le primarie e ostacolato il rinnovamento. I circoli di Faella e Castelfranco, pertanto, sosterranno la nostra lista".