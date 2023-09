"Mi saluta… Cristiano Militello?" Striscioni e risate stasera in piazza

di Angela Baldi

L’estate di Terontola è tutta da ridere con lo show di Cristiano Militello. Il Gruppo sportivo della frazione cortonese organizza la seconda edizione del "Comedy Festival", una serata all’insegna del divertimento che vedrà come ospite speciale proprio il comico Cristiano Militello. L’appuntamento è per stasera in piazza Madre Teresa. Il programma prevede alle 21 l’esibizione dal vivo di Samuele Meoni e a seguire quella del comico toscano, volto popolare del programma tv di Canale 5 "Striscia la Notizia" che porterà in scena lo spettacolo "Mi saluta… Cristiano Militello?".

Il comico pisano si è fatto notare in alcuni popolari programmi tv, come "Vernice fresca", "Domenica in", "I Raccomandati" ed ha recitato in varie edizioni della serie tv "Carabinieri". Militello è stato consacrato nel Tg satirico di Antonio Ricci con la rubrica "Striscia lo Striscione". Arriva a Terontola con il suo ultimo spettacolo ricco di battute sferzanti, uno show cucito addosso al suo personaggio. Col supporto di uno schermo che funge da "memoria", nello show si alternano - a suon di risate, monologhi, aneddoti sorprendenti, scheletri nell’armadio, la strampalata gavetta, il periodo di "Aria Fresca", i fans improbabili, le telefonate che non arrivano e quella che invece segna la svolta. Non possono mancare gli striscioni e gli incredibili omini che hanno reso popolarissima la sua rubrica del lunedì a Striscia.

Lo spettacolo si rivela una brillante stand-up comedy, un esilarante viaggio nel quale Militello - con la verve da maledetto toscano - porta per mano il pubblico fino alla soglia dell’entrata in scena. A presentare la serata sarà lo speaker Roberto Malvagia, l’ingresso all’evento è libero con possibilità di accedere all’area ristoro, l’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale. "Questa manifestazione ideata e realizzata dalla nostra società calcistica, in collaborazione con il Comune di Cortona, è nata al termine del ‘lockdown’ con l’obiettivo di riportare in piazza socialità e voglia di divertirsi - dice Alessio Topini, presidente del Gs Terontola - Siamo giunti alla seconda edizione e nelle prossime vogliamo allargare sempre più il parterre degli ospiti e trasformare la serata singola in un vero e proprio festival della comicità e trampolino di lancio per giovani e promettenti artisti del nostro territorio".