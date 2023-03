Mezzaquaresima a caccia del record Oltre 250 bancarelle per il centro

di Claudio Roselli

Tornano gli appuntamenti al Foro Boario, ci saranno una ventina di box in più e la piazza principale rispolvererà lo street food. Anche la pioggia con la quale ieri mattina è iniziata, ha ricordato che questa per Sansepolcro sarà l’attesa settimana delle Fiere di Mezzaquaresima.

Più attesa che mai, perché segna il ritorno alla normalità piena dopo due anni di cancellazione e un 2022 a regime ridotto con i vincoli delle normative anti-Covid. Si comincerà giovedì 23 e si arriverà fino a domenica 26 marzo, primo giorno di ora legale e quindi con la luce naturale che accompagnerà i visitatori fin dopo le 19.30.

La manifestazione si riprende poi la propria causale storica, nel senso che era nata secoli addietro con la Fiera del Bestiame e gli animali – con bovini e suini a farla da padroni, poi il sabato toccherà ai cavalli – si ripresenteranno da protagonisti per riempire gli spazi dell’area del Foro Boario. È l’Unione dei Comuni a gestire questo capitolo al Foro Boario, luogo impossibilitato dodici mesi fa a ospitare l’evento perché era sede del centro vaccinale.

E dentro le mura del Borgo, soprattutto fra via XX Settembre e via Matteotti, i posteggi per i banchi salgono da 154 a 174, per un totale di operatori che arriva a sfiorare quota 250.

Inoltre, nel largo di Porta Fiorentina intitolato a Caponnetto, Falcone e Borsellino verrà riallestito il palco che ospiterà gli spettacoli delle associazioni sportive e ricreative di Sansepolcro, ma piazza Torre di Berta è pronta per accogliere di nuovo i cultori del cibo, proponendo attorno al dodecaedro i sapori e i profumi delle specialità tipiche locali (salumi, formaggi e miele) e alcune note pietanze della tradizione italiana, vedi arancini e arrosticini.

Sempre in piazza, poi, si svolgeranno anche interessanti cooking show nel fine settimana, con "star" di turno nonna Natalina Moroni, che sta impazzando su TikTok con le sue ricette di pasta fresca. Anche lei sarà delle Fiere domenica mattina.

"Siamo ripartiti lo scorso anno dopo lo stop imposto dalla pandemia - ha spiegato l’assessore Francesca Mercati, che ha la delega a cultura, turismo, commercio - per cui stavolta riabbracceremo le nostre Fiere nella loro interezza.

L’iniziativa riprenderà la sua consueta veste, quella avuta ogni anno fino al 2019, e questo è sicuramente un obiettivo che ci eravamo prefissi come amministrazione comunale e che farà felice la popolazione e i tanti ospiti che saranno a Sansepolcro".

Confermate tutte le location a tema, con una precisazione: "Rivedremo in futuro anche la parte dedicata a hobbistica e collezionismo a Porta Romana, perché le richieste sono state superiori alle disponibilità", precisato la dottoressa Silvia Veri, responsabile dell’ufficio attività produttive del Comune biturgense.

Insomma, a Sansepolcro cresce già l’attesa per un evento che fa parte non solo della città ma di tutta la vallata sempre molto sensibile a questo lungo fine settimana.