Metti una sera in scena con il Maggio Fiorentino: come partecipare

La Fondazione Cr Firenze porta gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, gratuitamente, alle prove generali dei concerti sinfonici al Maggio Musicale Fiorentino. Il progetto "Fondazione Cr Firenze invita le scuole al Maggio" si rivolge agli istituti della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, per offrire la possibilità di vivere un’esperienza musicale straordinaria.

L’obiettivo è avvicinare i giovani al mondo della musica classica, permettendo loro di scoprire da vicino il lavoro di grandi maestri e dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, oltre a conoscere i giovani musicisti dell’Orchestra della Scuola di Musica di Fiesole. Gli appuntamenti si svolgeranno nella prestigiosa Sala Zubin Mehta del Teatro del Maggio, con un calendario che prevede quattro concerti dell’Orchestra del Maggio e tre esecuzioni dell’Orchestra della Scuola di Musica di Fiesole.

Per guidare gli studenti all’ascolto, ogni concerto sarà preceduto da una breve introduzione didattica a partire dalle ore 9.15. Tra le esecuzioni in programma: il 20 maggio Antonino Siringo dirige l’Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole con musiche di Salieri, Beethoven, Haydn e Mozart, il 30 maggio Cornelius Meister e Monica Bacelli con Weber, Berio e Schumann, il 5 giugno Thomas Guggeis dirige Mozart e Prokof’ev 4, il 18 e 21 novembre Concerti con le musiche di Stravinskij, Mozart, Sibelius e Ravel.

"Con questa iniziativa – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione Cr Firenze -confermiamo il proprio impegno nel rendere la cultura accessibile ai più giovani, promuovendo educazione, inclusione e partecipazione alla vita artistica del territorio. Ci auguriamo che le scuole sappiano cogliere questa bella opportunità per i ragazzi". Per info [email protected].