Mette cocaina nella sigaretta elettronica

Aveva nascosto la droga all’interno di una sigaretta elettronica, ma è stato scoperto e arrestato. Protagonista un 30enne risultato senza fissa dimora. L’uomo è stato fermato a bordo della sua auto nella serata di giovedì dai carabinieri della compagnia di Cortona impegnati in un servizio perlustrativo per la prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il 30enne alla vista dei carabinieri è apparso subito ansioso e preoccupato. Così i militari hanno deciso di vederci più chiaro e hanno deciso di procedere sia ad una perquisizione personale sia veicolare. All’interno del vano portaoggetti della portiera anteriore sinistra, lato guida del veicolo è stata trovata una sigaretta elettronica e, all’interno del serbatoio del dispositivo erano nascosti 20 involucri in cellophane trasparente contenenti cocaina del peso complessivo di 13grammi. La droga è stata, sequestrata e per lui sono scattate le manette per spaccio in flagranza di reato e trattenuto nella camera di sicurezza per l’udienza di convalida e giudizio per direttissima. I Carabinieri della stazione di Monte San Savino, nel frattempo, hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Firenze, nei confronti di una donna. In varie circostanze di tempo e di luogo si era resa responsabile di furto aggravato e di occupazione di edificio. Al termine delle formalità di rito, è stata sottoposta ad arresti domiciliari.

La.Lu.