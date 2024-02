Metamorfosi. La letteratura si fa teatro

Appuntamento al Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano dove "La grande letteratura si fa teatro", grazie alla rassegna "Metamorfosi". La rassegna teatrale, è organizzata da Laboratori Permanenti con la direzione di Caterina Casini, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pieve Santo Stefano. Gli spettacoli offerti hanno tutti come fulcro il libro, le grandi storie, la letteratura trasposta a teatro. La rassegna si rivolge a un pubblico eterogeneo, trasversale per età, provenienza e interessi, e dedica alcune matinée agli studenti di Pieve. Si parte il 7 febbraio alle 10.30 con Geppetto, una produzione Fondazione Sipario Toscana di e con Debora Mattiello. Questo Geppetto estrae dal ciocco di legno la fiaba di Pinocchio e ce la racconta. Il 9 marzo alle 21 c’è La quarta parete di Luigi Bonelli con Mario Ghisalberti, Francesco Minucci, Serena Caselli, Federica Olla, Marco Bonucci, Lucia Donati, Valentina Brucho. Atto unico di Luigi Bonelli messo in scena la prima volta a Roma nel ’38; nel 2022 ha visto di nuovo le luci della ribalta a Siena, città natale dell’autore, grazie alla regia di Francesco Flamini e agli attori della Compagnia teatrale "il Grappolo". Una commedia in cui vengono indagate le contorte stranezze della mente umana. Il 19 marzo alle 10.30 c’è Legomagic, Viaggio nel magico mondo di Harry Potter Produzione Diesis Teatrango di e con Filippo Mugnai, una performance che parte dal mondo magico di Harry Potter per viaggiare, utilizzando l’immaginazione, tra i vari luoghi della storia del mago. Il 24 marzo alle 17.30 Aperitivo Virtuale una produzione Laboratori Permanenti per il testo di Rosanna Besi con Emma Barbagli, Vittorio Augusto Cesarini, Marcella Fiorucci, Tina Milanesi e la supervisione di Caterina Casini. Interpretata da 4 attori provenienti dai corsi di recitazione di Laboratori Permanenti, nata dal corso di scrittura scenica 2022, è una commedia all’insegna dell’ironia. Il 6 e 7 aprile dalle 15.30 alle 19 Il corpo la voce il racconto, laboratorio teatrale di Caterina Casini. Il 14 aprile alle 17.30 c’è Messico e Nuvole di e con Caterina Casini e ancora, il 28 aprile alle 17.30 Intorno al mondo in 72 giorni.

A.B.