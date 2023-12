Metal3 fa 30 anni e cerca dipendenti

Una parabola in ascesa quella della Metal3, che oggi cerca nuovi dipendenti. L’ azienda di Sansepolcro, specializzata in stampi e parti intercambiabili per macchine rotative, è uno dei fiori all’occhiello di Cna Arezzo. Inizialmente si occupava di lavorati in alluminio, ferro e ottone, mentre oggi la Metal3 è specializzata su moltissimi materiali anche plastici. Dal fondatore che ha avviato da solo l’attività, a una realtà con 11 dipendenti che ha nella conduzione e nello spirito familiare uno dei segreti della crescita e del successo. Dalla originaria sede di Gricignano, si è trasferita nel 2013 all’interno dell’attuale capannone nel cuore della vicina zona industriale Santa Fiora e nel 2024 festeggerà il trentesimo compleanno, essendo nata nel 1994. Grazie all’intraprendenza di Massimo Trentini, che è rimasto solo per un breve lasso di tempo, e con l’ingresso negli anni 2000 del figlio Manuele è stata completata l’opera del padre, attraverso la necessaria innovazione tecnologica e la messa a punto anche di un nuovo reparto per la progettazione. E oggi per quali settori lavora Metal3? "Produciamo stampi per case automobilistiche di prestigio – spiega Trentini - anche se le nostre forniture sono destinate a qualsiasi tipo di azienda e attività, ma ci estendiamo ai settori farmaceutico, orafo e dell’imballaggio, ricordando che qui dapprima progettiamo. La nostra squadra è composta da giovani e tutti i dipendenti sono stati formati in azienda". Metal3 cerca due/tre giovani tornitori e fresatori specializzati, con diploma di istituto professionale per industria e artigianato. "Giovani che siano ovviamente motivati, poi alla formazione provvediamo noi".

Ga.P.