Mercatissimo, sigilli alle strade. Domani arriva il carroattrezzi

Il Mercato internazionale sta scaldando i motori. Da venerdì a domenica il centro storico torna ad ospitare 300 stand internazionali con cibo di strada, piatti gourmet, birrifici artigianali e sapori esotici. Un mercato globale di oltre tre chilometri, che celebra le eccellenze culinarie internazionali e le tradizioni locali. Il mercatissimo, nato da una iniziativa promossa da Confcommercio e Fiva con il patrocinio del Comune di Arezzo, della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, il contributo di Pancar Dfsk e la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo e Atam, riempirà, come da tradizione, le vie e le piazze del centro storico di Arezzo: su tutte l’Arena Eden, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, piazza San Jacopo e piazza Sant’Agostino. Il parcheggio Eden sarà off limits per le auto dalle 7 di domani alle 12 di lunedì. Dalle 13 di domani alle 6 di lunedì scatteranno i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Spinello, via Niccolò Aretino, nel tratto di via Guadagnoli compreso fra via Niccolò Aretino e via Crispi, nel tratto di via Margaritone compreso fra viale Michelangelo e via Crispi, nel tratto di corso Italia compreso fra via Spinello e via dell’Anfiteatro, in piazza San Jacopo, in via dell’Anfiteatro e in via della Società Operaia. In via Lorentino d’Arezzo è invertito il senso di marcia con obbligo di svolta a sinistra in via Madonna del Prato per i veicoli autorizzati che potranno uscire dalla ztl seguendo il percorso via San Giovanni Decollato, corso Italia, via Crispi. Anche in uscita da vicolo dei Cavallanti, all’intersezione con via Madonna del Prato l’obbligo è di svolta a sinistra. Garantita la sosta ai veicoli a servizio di diversamente abili che espongono speciale contrassegno.

Dove parcheggiare? Saranno disponibili per la sosta i parcheggi Mecenate e Baldaccio al costo di 3 euro per l’intera giornata (0,70 centesimi per la prima ora, 1 euro per la seconda e 1,30 euro per la terza e fino alla mezzanotte) oltre ai parcheggi stradali limitrofe al centro cittadino. Sarà disponibile anche il parcheggio Cadorna aperto 24h, a pagamento solo dalle 8:30 alle 20:30 a 1,50 euro/ora. Per facilitare l’utilizzo dei parcheggi con barriere è stato inaugurato il nuovo servizio Muvmatic per tutti coloro che scaricano la App Atam Parking.

G.P.