Mercatino dei Ragazzi del Calcit oggi a Puglia per il progetto Scudo

Mercatino dei Ragazzi del Calcit oggi in località Puglia. Appuntamento dalle 9,00 alle 18,00 presso la struttura al coperto della Polisportiva di Puglia vicino alla chiesa.

La terza edizione del Mercatino dei Ragazzi si svolge in collaborazione con l’istituto comprensivo Giorgio Vasari (per informazioni telefonare al 339-7422194). Il ricavato sarà destinato al Calcit di Arezzo per sostenere il servizio Scudo – cure domiciliari oncologiche che serve a sostenere i malati lungo degenti nelle loro abitazioni.