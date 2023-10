Mercatino dei Ragazzi a Arezzo: 1978-2020, 45 anni di storia per il Calcit

E’ il Mercatino degli operatori storici quello del Calcit in programma oggi in piazza San Jacopo. Qualcuno dei 35 espositori che animeranno i circa 70 banchi presenti, lavora per il Comitato da 45 anni. Oggi il Mercatino dei Ragazzi torna nella sua edizione autunnale in piazza San Jacopo dove tutto è partito nel 1978, quando debuttò l’idea di Franco Palazzini. In vendita un po’ di tutto per battere uno dei tanti record del Calcit e contribuire a sostenere la causa del servizio Scudo che offre gratuitamente a tutta la città cure domiciliari oncologiche ed è attivo 24 ore su 24 365 giorni l’anno.

Un servizio sostenuto dal Calcit che costa 340mila euro all’anno. Oggi in vendita giocattoli e attrezzatura per bambini, scarpe, vestiti e accessori, ma anche articoli per la casa, quadri, libri e curiosità di ogni tipi. Per tutta la giornata decine di volontari storici ma anche tanti ragazzi delle scuole saranno al lavoro per il Calcit e tantissimi aretini saranno pronti come sempre a rispondere con generosità alla chiamata del Mercatino. Proprio grazie ai mercatini in presenza e online, al 5 per mille, alle donazioni, a memorie e lasciti il Calcit riesce ogni anno a donare quasi 1 milione tra strumenti e Scudo alla sanità pubblica.

"Oggi il Mercatino dei Ragazzi torna nella sede storica di piazza S.Jacopo il luogo da dove tutto è partito, nel 1978 – dice Giancarlo Sassoli presidente del Calcit – ci saranno 70 banchini e 35 espositori, la maggior parte storici oltre ai bambini delle scuole. In piazza le coperte di Mani& Cuore per il Calcit: sarà l’occasione per lanciare l’evento 2024 che tornerà a maggio in piazza Grande dove verranno stese 1500 coperte di lana fatte a mano".

Angela Baldi