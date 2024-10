Mercatini: buona la prima. Taglio del nastro e via . La tre giorni di sapori porta aria di festa in città

AREZZO

Al taglio del nastro del Mercato Internazionale Confcommercio festeggia un’edizione da record di espositori. Alle 12 il nastro tricolore è tagliato e rimane appeso tra le mani degli organizzatori. Davanti al banco de "La cuisine du Marche" sorrisi e strette di mano. Qualche brindisi e assaggio di piatti francesi per dare il via alla tre giorni di cibo e prodotti dal mondo, che inizia in via Niccolò Aretino e prosegue in via Guadagnoli e via Margaritone. Tra gli organizzatori Gian Luca Rosai,vicedirettore degli eventi per Confcommercio, si dice soddisfatto per un’ottimo inizio: "Come avevamo previsto il sole splende sul mercato internazionale, un evento che si conferma uno degli appuntamenti più grandi del centro italia. E’ il Mercato Internazionale più grande d’italia e ce lo conferma la tanta gente che fin dalle prime ore del mattino sta popolando questo bel circuito nella parte bassa della città". Alle 12 i banchi sono già popolati di curiosi e anche tavoli e panche iniziano a essere occupati. Rosai: "Confcommercio è orgogliosa di aver messo a disposizione questo evento che creerà un indotto importante per tutta la città. Quest’anno poi abbiamo tanti appuntamenti collaterali con tanta musica, e divertimento".

I numeri attesi come ogni anno sono piuttosto alti, ma dovremo aspettare la chiusura di domenica sera per quelli definitivi.

"Aspettiamo i prossimi giorni per un bilancio definitivo ma è sicuramente un’apertura col botto con il sole che splende. siamo sicuri che anche i prossimi giorni saranno molto importanti". In giro per il mercato l’atmosfera è di festa, con musica e vocii già dalle prime ore di apertura. I frequentatori del Mercatissimo trovano sia prodotti assortiti da regioni dell’Italia e del mondo, che piatti pronti da consumare ai tavoli degli stand. Non mancano anche i banchi di abbigliamento, biancheria per la casa, calzature e oggettistica rigorosamente artigianale. A completare l’insieme, anche stand, in stile minimarket,di prodotti asiatici e statunitensi. A pochi metri dai bastioni ci sono infatti un "Asia market" e un "My american market". Per tutti i gusti e da tutto il mondo, al via con il Mercatissimo 2024.

Serena Convertino